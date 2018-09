Das schwedische Möbelhaus Ikea soll an smarten Innen-Rollos arbeiten. Das geht aus FCC-Unterlagen hervor, die ein Blogger entdeckt hat.

Vergrößern Bericht: Ikea plant smarte Jalousien © Dave Zatz auf Twitter

Laut US-Medienberichten soll Ikea an smarten Innenjalousien arbeiten. Ein Blogger hat den entsprechenden Zulassungsantrag für die dafür nötigen Fernbedienung bei der US-Behörde FCC entdeckt. Die smarten Rollos würde die Tradfri-Produktfamilie ergänzen. Im August 2018 war bereits durchgesickert, dass Ikea auch smarte Zwischenstecker vorstellen wolle.

Damit und mit den offensichtlich auch geplanten smarten Sonnenrollos würden die Schweden Lücken in ihrem Smart-Home-Equipment schließen. Denn bisher konzentriert sich das Tradfri-Angebot fast ausschließlich aus Leuchtmittel, diese allerdings für die unterschiedlichsten Einsatzwecke und Positionen in der Wohnung und zudem zu vergleichsweise günstigen Preisen. Die Tradfri-Lösungen können sowohl über eine Basisstation (Tradfri Gateway) und dann per App oder aber stand-alone nur per Fernbedienung und ohne Anbindung an Basisstation und App gesteuert werden.

Zu Details, Preis und Verfügbarkeit der smarten Jalousien liegen noch keine Informationen vor.



