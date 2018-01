Bei Tinder verwischt: Student schreibt Mail an alle Claudias

Ein Tinder-Neuling hat in der Euphorie auf das Profil einer Claudia nach links statt rechts gewischt. Es folgte eine Massenmail.

Vergrößern Tweet von Claudia Alley © https://twitter.com/claudiaaIIey/status/954795604001132544

Ein Student und Tinder-Neuling an der Missouri State University sorgt in den US-Medien für Schlagzeilen. Der Student hatte erst kürzlich Tinder auf seinem Smartphone installiert, um seine Traumfrau zu finden. Dabei stieß er auf das Profil einer Claudia, die ihm gefiel. Anstatt allerdings nach rechts zu wischen, wischte er nach links. Als Nicht-Premium-Nutzer von Tinder wäre die Chance damit vergeben gewesen. Allerdings zeigte sich der Student kreativ…

Vergrößern Tinder-Profil der gesuchten Claudia © Claudia Alley / Twitter

Wie die betreffende Claudia per Tweet mitteilt, schrieb der Student einfach eine Mail an alle Frauen mit dem Namen „Claudia“ an der Missouri State University. Beim Betrachten des Profils war ihm nämlich aufgefallen, dass „seine“ Claudia die gleiche Uni wie er besucht. „Dieser Typ hat jede Claudia an der Missouri State angemailt, um mich zu finden“, tweetete die „richtige“ Claudia. Der Tweet wurde bisher über 28.000 Mal geteilt und über 160.000 Mal mit "Gefällt mir" bewertet.

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q — Claud (@claudiaaIIey) 20. Januar 2018



In der Mail erklärte der Student, dass er als Tinder-Neuling einen Fehler gemacht habe. Sollte die Mail die gesuchte Claudia erreichen, so würde er sich über eine Nachricht mit dem Inhalt „links“ oder „rechts“ freuen. Bei einem „rechts“ könnte man dann ja mal Donuts essen gehen. Ein "links" sei aber auch okay.



Auf Twitter wird die Aktion unter anderem als „Romanze des 21. Jahrhunderts“ gefeiert. Und sie hat auch ein Happy End: Die gesuchte Claudia erhielt auch die Mail, antwortete mit "rechts" und will mit ihm demnächst ausgehen. Es gibt aber auch Kritik an der Aktion, weil sie zeigt, wie einfach es sein kann, eine Person im Web zu stalken…