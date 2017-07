Battlefront 2: EA kündigt offene Beta an

Anfang Oktober können Spieler einen Blick auf den Multiplayer von Star Wars Battlefront 2 werfen.

Vergrößern Star Wars Battlefront 2 wird auch eine Kampagne für Einzelspieler haben. © ea.com

Publisher Electronic Arts hat eine offene Beta für das Actionspiel Star Wars Battlefront 2 ( hier günstig auf Gamesplanet kaufen ) angekündigt. Im Zeitraum vom 6. bis 9. Oktober können alle interessierten Spieler auf PC, Xbox One und PS4 einen Blick auf den Multiplayer-Modus des neuen Star-Wars-Spiels werfen. Wer Star Wars Battlefront 2 vorbestellt, kann sogar schon zwei Tage früher loslegen.

Der offene Betatest umfasst eine Karte, die Spieler in den königlichen Palastanlagen auf dem Planeten Naboo gegeneinander antreten lässt. Die Kämpfe werden zwischen bis zu 40 Teilnehmern ausgetragen. Darüber hinaus lassen sich vier Klassen ausprobieren. Die im Gegensatz zum Vorgänger vorhandene Einzelspielerkampagne wird sich im Rahmen des Betatests jedoch noch nicht ausprobieren lassen. Die finale Fassung von Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November. Nutzer von EA Access und Origin Access können schon am 9. November starten.

Gratis-Online-Rollenspiel: Star Wars: The Old Republic