Battlefield 1 im November gratis für Xbox-Live-Gold-Mitglieder

Im November bekommen Xbox-Live-Gold-Abonnenten wieder vier kostenlose Spiele für Xbox One und Xbox 360.

Vergrößern Battlefield 1 steht im November gratis über Games with Gold bereit. © Electronic Arts

Microsoft hat heute die vier neuen Spiele bekannt gegeben , die Teilnehmer des Games with Gold Programms im Monat November kostenlos downloaden können. Vom 1. bis 30. November steht demnach der Ego-Shooter und Multiplayer-Titel Battlefield 1 gratis zum Herunterladen bereit. Für Nicht-Abonnenten kostet das Spiel aktuell 39,99 Euro. Vom 16. November bis 15. Dezember gesellt sich dann das minimalistische Geschicklichkeits- und Rennspiel Race the Sun im Wert von 9,99 Euro hinzu.

Für Xbox-360-Besitzer hält Microsoft bei Games with Gold ebenfalls zwei kostenlose Spiel bereit. Vom 1. bis 15. November können Nutzer den ersten Teil der Assassin‘s Creed-Reihe und vom 16. bis 30. November das Hack‘n‘Slay Dantes Inferno gratis downloaden. Wer keine Xbox 360 besitzt, kann die beiden Titel auch auf seiner Xbox One über die Abwärtskompatibilität der Hardware spielen.

Games with Gold ist Microsofts Konkurrenzprogramm zu Sonys PlayStation Plus. Für eine monatliche Abo-Gebühr von 6,99 Euro oder zum Jahrespreis von 59,99 Euro können Xbox-Besitzer kostenlos die Online-Multiplayer-Modi ihrer Spielebibliothek nutzen. Ebenfalls enthalten sind monatliche Gratis-Spiele-Downloads für Xbox One und Xbox 360.