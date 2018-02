Bastler verwandelt Auto in Computermaus

Der Youtube-Bastler William Osman hat mit einem Auto die wohl größte Computermaus der Welt gebastelt.

Vergrößern Dieses Auto wurde in eine Computermaus verwandelt © https://www.youtube.com/watch?v=M2xqMZ6b85w

Einen PC komplett mit einem Auto als Computermaus steuern? Die Aufgabe erhielt der Youtube-Bastler William Osman und hat die Aufgabe dann gemeinsam mit der Youtuberin Simone Giertz gelöst. Das Ergebnis ist in einem – wo sollte es auch anders sein – Youtube-Video zu sehen.

In dem Video ist zu sehen, wie der Mauszeiger sich analog zu den Fahrzeugbewegungen über den Desktop bewegt und mit der Autohupe ein Klick ausgelöst wird. Dann wird schließlich auch noch eine Mail über eine virtuelle Desktop-Tastatur geschrieben, was den Umständen entsprechend ziemlich viel Zeit kostet.

Wie das Projekt genau umgesetzt wurde, erläutert Osman in diesem Blog-Eintrag. Dort gibt es auch eine Nachbauanleitung. Zum Einsatz kamen eine alte, optische PS/2-Maus, ein Arduino Pro Micro, ein paar Kameralinsen und ein Magnetometer. Letzterer wird quasi als Kompass zur Ermittlung der Fahrrichtung eingesetzt. Wie genau die PS/2 Maus mit dem Arduino per Kabel verbunden werden muss, wird in dem Blog-Eintrag erläutert. Eine Kameralinse ersetzt die in der Maus befindliche Plastik-Linse.

Die größte Herausforderung war es schließlich, per Drag and Drop (also im Dauerhupmodus) ein Foto als Anhang in die Mail zu ziehen. Da war auch etwas Geschick und Geduld gefragt… Alltagstauglich ist das Ganze natürlich nicht, sondern einfach nur ein Spaßprojekt. Ein Zuschauer des Youtube-Kanals von Osman hatte das Projekt vorgeschlagen.

Und hier ist das fertige Video: