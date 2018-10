Babylon Berlin: 8 Folgen in der ARD-Mediathek

In der ARD liefen am Sonntagabend die ersten drei Folgen der Hit-Serie "Babylon Berlin". Mehr Folgen gibt's in der ARD-Mediathek.

Vergrößern Szene aus Babylon Berlin © ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland / Frédéric Batier

Die mit hohem Aufwand produzierte deutsche Serie "Babylon Berlin" hat am Sonntagabend zur Prime-Time ihre Free-TV-Premiere bei der ARD gefeiert. Statt dem Tatort gab es ab 20:15 Uhr die ersten drei Folgen der 16-teiligen Serie zu sehen. Knapp 8 Millionen Zuschauer schalteten ein und verhalfen der ARD damit zu einem Marktanteil von 24,5 Prozent insgesamt und 21,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, wie der Sender am Montag mitteilt. Damit wurden die Erwartungen der ARD übertroffen. "Der Auftakt der Serie war damit die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen", erklärt die ARD.



Die weiteren werden jeweils als Doppelfolgen donnerstags (ab 11.10.) gezeigt. Sie wollen nicht so lange warten? Kein Problem...

Die ersten drei bereits von der ARD gesendeten Folgen und fünf weitere Folgen von Babylon Berlin sind ab sofort auch hier in der ARD-Mediathek abrufbar. Damit ist die erste Staffel von Babylon Berlin schon komplett in der ARD-Mediathek verfügbar. Zusätzlich zur normalen Fassung gibt es die Folgen auch wahlweise in der Hörfassung. Außerdem ist auch in der Mediathek die spannende Dokumentation "1929 - Das Jahr Babylon" anschaubar, die am Sonntagabend nach der Serie ausgestrahlt wurde. Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen der Fiktion.

Die bereits verfügbaren Folgen von Babylon Berlin sind in der ARD-Mediathek noch bis zum 18. Oktober 2018 anschaubar. Babylon Berlin selbst besteht aus insgesamt 16 Folgen also 2 Staffeln á 8 Folgen. Die Produktion jeder Folge kostete etwa 2,5 Millionen Euro.



Babylon Berlin spielt in der deutschen Hauptstadt während der sogenannten Goldenen Zwanziger Jahre. Im Mittelpunkt steht der Kommissar Gereon Rath, der von Köln nach Berlin geht, um in einem Fall zu ermitteln.



Verantwortlich für Babylon Berlin sind Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries. Die Serie entstand als Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film. Im Oktober 2017 lief Babylon Berlin zunächst bei Sky. Ab dem 30. September 2018 läuft die Serie nun auch im Free-TV. Die Serie erhielt zahlreiche Preise und wurde in etwa 100 Länder verkauft. Für die USA sicherte sich Netflix die Rechte.