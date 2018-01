AVM hat seine Myfritz-Webseite verbessert und um neue Funktionen erweitert. Myfritz-Berichte halten den Fritzbox-Nutzer jetzt auf dem Laufenden, eine Anmeldehistorie zeigt alle Loginversuche und die verbesserte Geräteübersicht zeigt nun sämtliche AVM-Geräte hinter der Fritzbox an und weist auf Firmware-Updates hin.

Vergrößern AVM macht Myfritz leistungsfähiger und sicherer. © AVM

Myfritz-Berichte

Myfritz-Benutzer können sich ab sofort regelmäßig – wahlweise wöchentlich oder monatlich – einen Bericht zum Zustand Ihrer Fritzbox-Produkte sowie über Neuigkeiten und Software-Updates an die hinterlegte Mailadresse zusenden lassen. Damit Sie die Myfritz-Berichte erhalten, müssen Sie diese einmal aktivieren.

Vergrößern Berichte aktivieren.

Anmelde-Historie

Ebenfalls neu ist die Anmelde-Historie, die jeden Login mit Informationen auflistet. So werden zu jedem Login auf myfritz.net Datum und Uhrzeit, die IP-Adresse, das Netzwerk/der Provider und das Land, von dem aus der Zugriff erfolgt, aufgezeichnet. Außerdem steht bei jedem Loginversuch, ob er erfolgreich war. Unter „verwendete Geräte“ sehen Sie zudem Details zum aktuellen Zugriff auf myfritz.net. Wichtig: Sie erhalten nun bei jeder Anmeldung eines neuen(!) Gerätes an myfritz.net eine Benachrichtigung per E-Mail. Damit können Sie nicht autorisierte Zugriffe erkennen.

Vergrößern Alle Anmeldungen bei myfritz.net.

Verbesserte Geräteübersicht mit Hinweisen auf Firmware-Updates

Bisher zeigte myfritz.net nur die registrierte Fritzbox an. Jetzt aber listet myfritz.net auch Geräte hinter der Fritzbox zusammen mit den installierten Fritz-OS-Versionen auf. Beispielsweise Fritzfone oder Smart-Home-Geräte wie Fritz Dect 300/301 oder Fritz Dect 200 sowie Fritz Dect 210 . Besonders wertvoll: Sowohl zur Fritzbox als auch zu den daran angeschlossenen AVM-Geräten zeigt die Auflistung, ob dafür Firmware-Updates verfügbar sind.

Vergrößern Startseite mit der Geräteübersicht.

Captcha seltener angezeigt

Ein Captcha soll beim Login auf myfritz.net vor automatischen Anmeleversuchen durch Bots schützen. AVM verwendet hierzu die ReCaptcha-Technologie von Google.

Vergrößern Myfriitz-Bericht im Mailpostfach.

Mit der aktuellen Myfritz-Version soll diese Captcha seltener angezeigt, weil die Bot-Erkennung im Hintergrund in vielen Fällen automatisch erfolgen kann, wie AVM verspricht.

Vergrößern Bequemere Anmeldung.

Vorbelegung des Fritzbox-Benutzers ändern

Ab sofort ist es möglich, im Myfritz-Account den Fritzbox-Benutzer zu hinterlegen, so dass dieser direkt beim Aufruf in der URL übergeben wird. Damit muss nun nicht mehr die hinterlegte Email-Adresse manuell in den Benutzernamen geändert werden.

Vergrößern Information über Anmeldung von einem neuen Gerät.

Hinweis: An der Myfritz-App ändert sich nichts.