AVM: Fritz OS 7 für Fritz Repeater und Powerline

AVM liefert ab sofort Fritz OS 7 auch für seine Fritz Wlan Repeater und die Fritz Powerline Geräte aus. Davon profitiert vor allem Mesh.

Ab sofort liefert AVM seine aktuelle Firmware Fritz OS 7 auch für aktuelle Fritz Wlan Repeater und Fritz Powerline-Produkte mit WLAN aus. Wie schon bei Fritz OS 7 für die Fritzboxen soll das Update auch bei den Repeatern und Powerline-Geräten für mehr Geschwindigkeit, bessere Abdeckung und mehr Sicherheit sorgen und das Wlan-Mesh von Fritz verbessern. Denn die Fritz-Geräte zusammen bilden ein Mesh-System, das der Benutzer nach seinen Bedürfnissen erweitern kann. Insofern ist es wichtig, das Fritz OS 7 nicht nur für die Fritzboxen zur Verfügung steht, sondern auch für andere Wlan-Geräte im Mesh.

Insgesamt stellt AVM Fritz OS 7 für folgende Fritz Wlan Repeater und Fritz Powerline Geräte zur Verfügung: Fritz Wlan Repeater 1750E, Fritz Powerline 1260E-Set, Fritz Wlan Repeater 1160, DVB-C, 450E, 310 sowie Fritz Powerline 1240E. AVM liefert Fritz OS 7 für Fritz Wlan Repeater 1750E, DVB-C und 450 sowie Fritz Powerline 1260E und 1240E ab heute aus. Die beiden anderen Geräte sollen in den nächsten Tagen folgen.

Die Repeater und Powerline-Produkte von AVM mit Dualband WLAN unterstützen mit Fritz OS 7 die WLAN-Standards 11v und 11k bei Band Steering (Idle Steering). Damit sollen Smartphones und Tablets etc. von einem schnelleren Wechsel des Frequenzbandes profitieren – auch bei bestehender Verbindung. Das Update bringt laut AVM mehr Mesh-Performance für Anwendungen wie Gaming oder Streaming.

Wlan-Einstellungen an der Fritzbox wie Gastzugang oder Nachtschaltung werden auch von Repeater und Powerline-Produkten übernommen. Ist die Auto-Update-Funktion in der Fritzbox aktiviert, werden nun auch Fritz Wlan Repeater und Powerline-Produkte im Mesh automatisch aktualisiert. Die vereinfachte Nutzung des WLAN-Gastzugangs als offener oder privater Hotspot ist ab Fritz OS 7 auch für Repeater und Powerline-Produkte mit WLAN von AVM möglich. Außerdem wurde laut AVM die Mesh-Übersicht verbessert.

Anwender erhalten so eine Übersicht über Position und Leistung aller Mesh-Komponenten im Fritz-Heimnetz, inklusive aller Anmeldungen und „Events“ bei Powerline-Produkten oder Repeater.

Die Fritz-Powerline-Produkte sollen mit dem Update besser ins Fritz-Mesh-System integriert werden und so effizienter werden. Bei niedriger Anforderung schaltet Fritz Powerline dynamisch auf das stromsparende SISO-Verfahren (Single Input, Single Output) herunter.

Das Update für Fritz WLAN Repeater und Fritz Powerline lässt sich am einfachsten im Webfrontend der Fritz Box in deren Mesh-Übersicht starten (Heimnetz/Mesh). Eine andere Möglichkeit ist, das Update über die Benutzeroberfläche der Geräte selbst anzustoßen. Wer die Auto-Update-Funktion für die Fritz-Produkte nutzt erhält die neue Version automatisch.

