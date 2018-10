AVM: Fritz OS 6.85 erstmals für einige Fritzbox-Klassiker

AVM hat Fritz OS 6.85 erstmals für einige ältere Fritzbox-Modelle bereit gestellt. Das Firmware-Update bringt Verbesserungen bei Sicherheit und Stabilität.

Vergrößern Die Fritzbox 7390 wartet noch auf Fritz OS 6.85. © AVM

AVM hat wieder ein Fritz-OS-Update ausgeliefert. Dieses Mal handelt es sich aber nicht um das neue Fritz OS 7x, sondern um das schon etwas ältere Fritz OS 6.85, das nun erstmals für einige weitere ältere Fritzbox-Modelle zur Verfügung steht.

Fritz OS 6.85 steht bereits seit einigen Tagen für die Fritzbox 3272 zur Verfügung. Vor kurzem folgte die Fritzbox 7272 und neuerdings steht Fritz OS 6.85 auch für die Fritzbox 7412 zur Installation bereit. Laut einem Tweet von AVM soll auch die Fritzbox 7390 ebenfalls noch dieses Wartungsupdate bekommen.

Der Umfang des Fritz-OS-Updates ist für alle drei Fritzbox-Modelle identisch: Internet:

* Behoben - Bei Portfreigaben ändert sich sporadisch der externe Port

* Behoben - kein Hinzufügen von IPv4-Portfreigaben für Geräte mit IPv4 und IPv6 an Internetanschlüssen ohne IPv6

* Behoben - kein automatisches "Wake on LAN" bei Zugriff aus dem Internet

* Behoben - mögliche fehlerhafte Sperre der Internetnutzung durch die Kindersicherung

WLAN:

* Behoben - Schwäche in der WPA2-Schlüsselaushandlung bei Nutzung eines WLAN-Uplinks zu einem anderen Router

Sicherheit:

* Verbesserung - zusätzliche Bestätigung einer Einstellungsänderung erweitert um DNS-Einstellungen und Setzen auf Werkseinstellung

* Verbesserung - Hinweise unter https://avm.de/sicherheit/ im Bereich "Updates erhöhen Sicherheit"

System:

* Verbesserung - Stabilität



Wie gehabt installieren Sie das Update auf Fritz OS 6.85 über die Online-Update-Funktion im Webfrontend der Fritzbox, eine kurze Anleitung gibt AVM hier.

Wichtig: Die oben genannten Fritzbox-Modelle sind älteren Datums. Für die meisten aktuellen Fritzboxen, insbesondere für die Topmodelle, ist Fritz OS 7x die aktuelle Firmware.

FritzOS 6.85 für Fritzbox 7590 mit Fehlerkorrekturen