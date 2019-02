Aus Microsoft Studios wird Xbox Game Studios

Panagiotis Kolokythas

Alle Entwicklerschmieden von Microsoft, die an Spielen arbeiten, sind nun unter dem Dach von Xbox Game Studios.

Es ist wieder Zeit für einen neuen Namen: Die internen Entwickler von Microsoft für Spiele gehören ab sofort Xbox Game Studios an. Bisher hieß die Abteilung Microsoft Studios und davor (bis ins Jahr 2011) Microsoft Game Studios.

Den Xbox Game Studios gehören alle Entwicklerschmieden von Microsoft an, die als "First-Party"-Entwickler Spiele für Windows, Xbox und mobile Geräte entwickeln. Interessant an der Umbenennung ist: "Xbox" steht damit nicht mehr nur für die Spielekonsolen von Microsoft, sondern für alle Gaming-Aktivitäten des Unternehmens, unabhängig von der Plattform, wie auch Microsoft in seiner Mitteilung betont. "Die Marke Xbox hat sich aus ihren ursprünglichen Wurzeln heraus entwickelt", so Microsoft.

Diese 13 Entwickler-Teams gehören den Xbox Game Studios aktuell an:

343 Industries

The Coalition

Compulsion Games

The Initiative

Inxile Entertainment

Minecraft

Ninja Theory

Obsidian Entertainment

Playground Games

Rare

Turn 10 Studios

Undead Labs

Global Publishing Group

Die Studios arbeiten unter anderem an bekannten und erfolgreichen Spielemarken wie Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo und Minecraft. Am 15. Februar 2019 erscheint Crackdown 3 für Windows und Xbox One und der Titel ist zum Start auch ein Xbox-Game-Pass-Titel. Wer also das Spiele-Abo von Microsoft für etwa 10 Euro pro Monat besitzt, erhält sofort das neue Spiel, ohne dafür zahlen zu müssen und kann es sowohl auf seiner Spielekonsole Xbox One oder unter Windows 10 spielen. Die Regel gilt für alle von Xbox Game Studios veröffentlichten Spiele.



Zu den weiteren Highlights des Jahres 2019 der Xbox Game Studios gehören unter anderem Gears 5 (neuer Titel der Gears-of-War-Reihe) und Ori and the Will of the Wisps.

