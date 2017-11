Aufs Haus: EA verschenkt "Pflanzen gegen Zombies"

Unter dem Motto "Aufs Haus" verschenkt Electronic Arts erneut eine PC-Spiele-Vollversion. Dieses Mal einen Strategie-Klassiker.

Vergrößern EA verschenkt aktuell Pflanzen gegen Zombies GOTY

Die Aktion "Aufs Haus" von Electronic Arts geht in die nächste Runde. Der Publisher verschenkt derzeit über seine Spiele-Plattform Origin das Spiel "Pflanzen gegen Zombies" in der Game-of-the-Year-Edition. Für die "Aufs Haus"-Angebote wird die Installation von Origin vorausgesetzt. Das Spiel kann dann per Klick auf "Jetzt Herunterladen" auf dieser EA-Aktionsseite in Origin der eigenen Spielebibliothek kostenfrei hinzugefügt werden. Die Aktion gilt wie immer "nur für kurze Zeit".

Vergrößern Per Mausklick können Sie das Spiel gratis Ihrer Origin-Bibliothek hinzufügen

In "Pflanzen gegen Zombies" stürmen Zombies Ihren Garten und sie müssen Pflanzen zur Verteidigung einsetzen. Das Spiel aus dem Tower-Defense-Genre nimmt sich dabei nicht allzu ernst. Aber der Einsatz von Erbsenkanonen und Kirschbomben macht Spaß. Zumal es auch viele abwechslungsreiche Zombie-Arten gibt. Unterm Strich bietet das von Popcam Games entwickelte Spiel im Abenteuermodus 50 Level plus diversen Mini-Spielen und Puzzle-Einlagen. Gegen die insgesamt 26 Zombie-Varianten können Sie sich mit 49 Pflanzenarten zur Wehr setzen. Die "Game of the Year"-Edition des Spiels bietet noch einige Extras, wie etwa die Möglichkeit, Erfolge zu sammeln und einen Zombatar zu erstellen.

Die Systemvoraussetzungen für das im Jahr 2012 erschienene Spiel fallen moderat aus: Ein Windows-Rechner mit 1,2-GHz-CPU, DirectX-kompatibler Grafikkarte und 65 Megabyte freiem Speicherplatz reichen aus.



