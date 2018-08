Auf zum Systemhauskongress CHANCEN in Düsseldorf!

Womit verdienen Systemhäuser 2020 ihr Geld? Antworten liefert der 14. Systemhaus-kongress „CHANCEN“ vom 27. bis 28.9.

Vergrößern CHANCEN

Ende September findet in Düsseldorf bereits der 14. „CHANCEN“-Kongress statt: Dort erfahren IT-Dienstleister, womit sie sich strategisch in den kommenden zwölf Monaten befassen sollten, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erkennen und deren Probleme zu lösen. Gestandene Systemhaus-Chefs erzählen aus der Praxis, wie sie ihre Geschäftsmodelle an die neuen Herausforderungen der Digitalisierung angepasst haben und ihre Kunden nun in diesem Transformationsprozess erfolgreich unterstützen.

Ein Zukunftsforscher wird Ihnen in Düsseldorf die wahrscheinlichsten Technologie- und Business-Trends bis 2020 aufzeigen. Und der Marketingguru, der die Kandidaten in der „Höhle der Löwen“ berät, wird Ihnen demonstrieren, was Sie von erfolgreichen Startups lernen können. Wir werden in Düsseldorf die kundenfreundlichsten IT-Dienstleister Deutschlands auszeichnen. Und die die Internet-Giganten Google, Amazon und Microsoft werden sich gemeinsam auf der Bühne den kritischen Fragen aus dem Publikum stellen.

Es lohnt sich also an dem 14. „CHANCEN“-Kongress in Düsseldorf (27. bis 28. September) teilzunehmen. Jetzt anmelden!