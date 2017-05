Aufs Haus: EA verschenkt ein PC-Spiel im Wert von 15 Euro

Unter dem Motto "Aufs Haus" verschenkt Electronic Arts erneut eine PC-Spiele-Vollversion. Mit einem Wert von 15 Euro.

Vergrößern Dead in Bermuda ist aktuell gratis erhältlich

Die Aktion "Aufs Haus" von Electronic Arts geht in die nächste Runde. Der Publisher verschenkt derzeit über seine Spiele-Plattform Origin das Spiel Dead in Bermuda. Für die "Aufs Haus"-Angebote wird die Installation von Origin vorausgesetzt. Das Spiel kann dann per Klick auf "Jetzt Herunterladen" auf dieser EA-Aktionsseite in Origin der eigenen Spielebibliothek kostenfrei hinzugefügt werden. Die Aktion gilt wie immer "nur für kurze Zeit".



In der Vergangenheit gab´s bei den "Aufs Haus"-Aktionen eher ältere Titel. Dead in Bermuda ist dagegen ein aktuelleres Spiel, welches vor zwei Jahren erschien. Entwickelt wurde das Spiel vom französischen Studio CCCP. Später wurde das Spiel auch auf iOS portiert.

Vergrößern Szene aus Dead in Bermuda © EA / CCCP

Aus der Spielebeschreibung: "DEAD IN BERMUDA ist ein Survival-Management-Spiel mit Rollenspiel- und Adventure-Elementen, in dem du ein Team von 8 Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf einer seltsamen Insel anführst" und weiter: "Verteile Aufgaben an deine Überlebenden, sammle Erfahrung und entwickle deine Überlebensfähigkeiten, forsche und stelle neue Gegenstände für das Lager her, erkunde die Insel, um Rohstoffe zu finden, und lüfte die Geheimnisse einer uralten atlantischen Prophezeiung."

Über 100 Kartenbereiche können im Verlauf des Abenteuers erforscht werden.Die Systemvoraussetzungen fallen eher moderat aus. Ein Rechner mit einer 2-GHz-CPU, eine DirectX-9.0c-kompatible Grafikkarte und 700 GB freier Festplattenspeicherplatz genügen.