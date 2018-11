Auf Kollisionskurs mit Erde? NASA untersucht Asteroiden

Nach InSight plant die NASA im Dezember eine weitere spektakuläre Aktion: Die erste Probenentnahme von einem Asteroiden.

Vergrößern Bitte lächeln: Aufnahme von Bennu vom 29. Oktober 2018 - die Aufnahme entstand durch Kombination von acht Fotos der Asteroiden-Sonde NASA OSIRIS-Rex. © NASA/Goddard/University of Arizona

Die Bilder von jubelnden NASA-Wissenschaftlern nach der erfolgreichen Landung der Insight auf dem Mars gingen in dieser Woche um die Welt. Bereits in der nächsten Woche plant die NASA allerdings schon die nächste spektakuläre Aktion. Auch dieses Ereignis wird am kommenden Montag, 3. Dezember, via Live-Stream im Internet übertragen werden. Dabei wird die NASA wieder alle ihre Kanäle nutzen, darunter diesen hier auf Youtube:

Damit erreicht die im September 2016 gestartete OSIRIS-Rex-Mission ihren Höhepunkt: Die Asteroiden-Sonde OSIRIS-Rex war damals von einer Atlas-Rakete aus gestartet und hatte sich auf dem Weg zum 650 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Bennu begeben.

Den aktuellen Plänen zufolge wird OSIRIS-Rex am 3. Dezember um 18 Uhr deutscher Zeit in die Missions-entscheidende Nähe des Himmelkörpers treten und in einer Höhe von etwa 7 Kilometern über ihn hinweg fliegen. Die Sonde hat mehrere Instrumente an Bord, mit denen der Asteroid umfassend kartographiert und untersucht werden soll. Höhepunkt der Mission wird das Ausfahren eines Werkzeugs sein, welches im Flug Material vom Asteroiden aufnehmen wird. Die Proben sollen 2023 auf der Erde eintreffen.

Ziel der etwa 750 Millionen Euro teuren Mission ist es, mehr über den Asteroiden Bennu zu erfahren. Etwa wie groß seine Masse tatsächlich ist und wie schnell er sich um die eigene Achse dreht. Die Daten sollen dazu dienen, ein exaktes Modell des Asteroiden und dessen Flugbahn zu erstellen. Von den Proben erhoffen sich Wissenschaftler neue Hinweise darauf, wie das Leben auf der Erde entstanden ist.

Die Mission könnte auch eine größere Bedeutung für das Schicksal der Erde haben. Es besteht nämlich die (wenn auch sehr geringe) Wahrscheinlichkeit, dass Bennu um das Jahr 2175 mit der Erde kollidieren könnte. Mit einem Durchmesser von 492 Metern würde Bennu dabei auf der Erde einen großen Schaden anrichten. Die Mission soll dabei helfen, derartige Kollisionen zu verhindern.