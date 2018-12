Astro-Alex: Alexander Gerst kommt am Donnerstag von der ISS zurück

Am kommenden Donnerstag, den 20. Dezember 2018, kehrt der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst von der ISS zur Erde zurück. Das notdürftig geschlossene Loch in der Sojus sollte kein Problem darstellen.

Am kommenden Donnerstag, den 20. Dezember 2018, kehrt der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst von der ISS zur Erde zurück. Damit endet der über sechs Monate dauernde zweite Aufenthalt von Astro-Alex auf der Internationen Raumstation. Während der zweiten Hälfte seines Aufenthalts war Gerst auch Kommandant der ISS. Gerst hat prominente Begleitung aus Deutschland mit dabei: die Maus und den blauen Elefanten aus der „Sendung mit der Maus“. Beide Stofftiere stecken selbstverständlich in Raumfahrtanzügen. Gerst berichtet im Laufe des Jahres 2018 in mehreren "Sendungen mit der Maus" über sein Leben auf der ISS.



Gerst und seine beiden Begleiter, die NASA-Astronautin Serena Auñón-Chancellor und der Roskosmos-Kosmonaut Sergej Prokopjew, kehren mit der gleichen Sojus MS-09-Kapsel zur Erde zurück, mit der sie am 6. Juni 2018 zur ISS geflogen waren. Also mit exakt der Sojus-Kapsel, in der ein zwei Millimeter großes Loch entdeckt wurde, das die Astronauten auf der ISS dann provisorisch geflickt haben. Allerdings ist der Teil der Sojus MS-09, in dem sich das notdürftig geschlossene Loch befindet, für die Rückkehr aus dem All nicht erforderlich. Denn es steckt im Orbitalmodul, das bei der Rückkehr ohnehin abgesprengt wird. Gerst und Kollegen müssen also nicht mit einer löchrigen Sojus in die Erdatmosphäre eintreten und die über 2000 Grad Reibungshitze sowie den harten Aufprall auf der kasachischen Steppe aushalten – die Besatzung befindet sich nämlich im unbeschädigten Landemodul.

Die Landung der Sojus-Kapsel ist am 20.12. für 06.03 Uhr Mitteleuropäischer Zeit geplant (11:03 Uhr Ortszeit). Gerst wird bereits am Landetag nach Köln geflogen, wo er sich längeren medizinischen Untersuchungen unterziehen wird. Alexander Gersts Ankunft in Köln wird am Abend des 20. Dezember 2018 um 20.15 Uhr im militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn erwartet.



Am Morgen des 22. Dezember 2018 (Samstag) wird Gerst von 11.15 bis 12.15 Uhr zusammen mit ESA-Generaldirektor Jan Wörner sowie Frank De Winne, Leiter des Europäischen Astronautenzentrums und Leiter ISS Betrieb, im Europäischen Astronautenzentrum der ESA in Köln eine Pressekonferenz geben.



Tipp : Hier twittert Alexander Gerst von der ISS.



