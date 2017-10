Asterix in Italien: Neuer Band 37 jetzt digital erhältlich

In "Asterix in Italien" (Asterix 37) erleben Asterix und Obelix ein neues Abenteuer. Hier können Sie den neuen Band kaufen.

Vergrößern Asterix Band 37 ist da © Egmont Verlag

Asterix-Fans erhalten ab sofort neues Futter, denn Band 37 ist endlich erschienen: In "Asterix in Italien" erleben die beiden Gallier Asterix und Obelix ein neues, spannendes Abenteuer. Nach "Asterix bei den Pikten" und "Der Papyrus des Cäsar" ist der Band 37 das dritte Werk der Autoren Jean-Yves Ferri und Didier Conrad.



In digitaler Form bietet der Egmont Ehapa Verlag den neuen Band hier im iTunes Store für 6,49 Euro an. Bei Amazon ist die Kindle-Edition für ebenfalls 6,49 Euro und die gebundene Ausgabe für 12 Euro erhältlich. Im Google Play Store wird der neue Band noch nicht gelistet, was sich aber in Kürze ändern dürfte. Im Online-Shop von Egmont ist Asterix 37 gedruckt auch in limitierten Sammlervarianten verfügbar.

Und darum geht´s in "Asterix in Italien": Die italienische Halbinsel ist, zu Obelix Verwunderung, bei weitem nicht ganz von den Römern besetzt. Ähnlich wie in Gallien, gibt es auch in Italien zahlreiche Regionen, die ihre Unabhängigkeit wahren wollen. Da wird es allerhöchste Zeit, dass Asterix und Obelix ihren Brüdern im Geiste mal einen Besuch abstatten, um sich persönlich von den Zuständen vor Ort zu überzeugen. Cäsar träumt unterdessen von einem vereinten Italien unter der Herrschaft der Römer. Eine wahrlich brisante Situation! Es bleibt also abzuwarten, ob Asterix und Obelix die römischen Legionen im Zaum halten können, oder Cäsar diesmal tatsächlich triumphieren wird. Egal wie der Konflikt ausgeht, das lange Warten hat sich in jedem Fall gelohnt, denn es erwartet Sie ein turbulentes Abenteuer der Gallier im Italien der Antike!