"Assassin´s Creed Origins": Sammleredition für 800 Euro

Auf der E3 hat Ubisoft den neuen Teil der Assassin´s-Creed-Reihe vorgestellt. Die exklusive Sammleredition hat einen stolzen Preis.

Assassin´s Creed Origins - Dawn of the Creed Collector´s Case Legendary Edition

Mit "Assassin´s Creed Origins" dürfen sich die Fans der erfolgreichen Reihe ab dem 27. Oktober in ein neues Abenteuer im alten Ägypten stürzen. Auf der E3 hat Ubisoft das Spiel für PC, Xbox One und Playstation 4 angekündigt.

Vorbesteller haben die Qual der Wahl: Das Spiel wird in sechs Varianten im Ubisoft Store zur Vorbestellung angeboten: Die Standard Edition (60 Euro), Deluxe Edition (70 Euro), Gold Edition (90 Euro), God´s Edition (110 Euro), Dawn of the Creed Edition (150 Euro) und Dawn of the Creed Edition Legendary. Die Top-Variante hat einen stolzen Preis: 799 Euro.

Für 799 Euro erhalten die Käufer der "Assassin´s Creed Origins - Dawn of the Creed Collector´s Case Legendary Edition" (so der vollständige Name) neben dem Spiel inklusive Season-Pass und einer exklusiven Vorbestellerbonus-Mission noch diverse Extras. Die Variante richtet sich laut Ubisoft an "Super Fans" der Reihe und ist auf 999 Stück limitiert.

Im Lieferumfang befindet sich eine 73 Zentimeter hohe Kunstharz-Statue von Bayek, der in dem Spiel die Hauptrolle spielt. Hinzu kommen eine gedruckte Weltkarte, der Spiele-Soundtrack, ein Artbook zum Spiel und diverse weitere Extras, die Sie dieser Seite oder dem folgenden Video entnehmen können. Einige Bestandteile des Pakets werden ab sofort an die Besteller versendet. Den Rest und natürlich das Spiel gibt es dann am 27. Oktober. Soweit den Angaben von Ubisoft zu entnehmen ist, erhalten übrigens nur Xbox-One- und Playstation-4-Besteller das Spiel auf Blu-Ray. PC-Gamer müssen dagegen das Spiel zunächst herunterladen, bevor sie es spielen können...



Stellt sich natürlich die Frage, wer überhaupt so viel Geld für eine Spezial-Edition ausgibt. Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?

