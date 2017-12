Assassin’s Creed IV jetzt gratis zum Download

Ubisoft verschenkt aktuell das PC-Spiel Assassin´s Creed IV Black Flag. Das Angebot gilt aber nur für kurze Zeit.

Vergrößern Assassin´s Creed IV Black Flag (PC) steht bis zum 18.12.2017 gratis zum Download bereit © Ubisoft

Schnell zugreifen: Ubisoft feiert den 10ten Geburtstag der Assassins-Creed-Reihe mit einem Geschenk an die PC-Spieler. Nach World in Conflict steht nun das Abenteuer-Spiel Assassin´s Creed IV Black Flag ab sofort und noch bis zum 18. Dezember 2017 gratis zum Download bereit. Einzige Bedingung ist, dass sich der Spieler für den Ubisoft-Spieledienst Uplay anmelden und den Client auf seinem Rechner installieren muss. Über diesen Link kann Assassin´s Creed IV Black Flag dann der eigenen Uplay-Spielebibliothek hinzugefügt werden.

Vergrößern Hier geht´s zum Gratis-Spiel

Assassin´s Creed IV Black Flag erschien im November 2013 und versetzt den Spieler in das Jahr 1715. In eine Zeit, in der Piraten eine gesetzlose Republik in der Karibik gegründet haben und über Meer und Land regierten. Aus der Spielebeschreibung: „Von Kingston bis Nassau können die Spieler 50 einzigartige Orte erkunden und das Leben des Piraten Edward Kenway nachvollziehen. Die Spieler steuern und gestalten ihr eigenes Schiff, suchen verborgene Schätze, jagen seltene Tiere und bergen verschollene Schiffswracks.“

Die Happy-Playdays-Aktion von Ubisoft hatte am 4. Dezember begonnen. Bis zum 11. Dezember war das Spiel World in Conflict inklusive der Erweiterung Soviet Assault gratis für PC erhältlich. Das Angebot wurde nun durch Assassin´s Creed IV Black Flag abgelöst.

Mit Assassin´s Creed Origins ist seit kurzem der neue Teil der Reihe erhältlich. Dieser Teil spielt im alten Ägypten, und die Entwickler haben dem Spiel eine neue Technik und neue Spielmechaniken spendiert. Das Spiel gefällt uns so gut, dass es aus unserer Sicht zu den besten Technik-Geschenken bis 50 Euro zählt.