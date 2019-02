Artikel 13: Erste Demo in Köln & skurriler EU-Politiker-Tweet

Panagiotis Kolokythas

In Köln fand die erste Demo gegen den geplanten Artikel 13 statt. Und ein EU-Politiker verwundert mit einem seltsamen Tweet.

Vergrößern Demo gegen Artikel 13 in Köln am 16.2.2019 © https://twitter.com/MannUeberBoard/status/1096818670616104966

Vom Netz auf die Straße: In Köln hat am vergangenen Samstag (16.2.) die erste Demonstration gegen Artikel 13 und die EU-Urheberrechtsreform stattgefunden. Unter Slogans wie "Wir sind keine Bots" und "Save Your Internet" beteiligten sich etwa 1.000 bis 1.500 Menschen an der Demonstration, die nur wenige Tage nach dem finalen Entwurf der EU-Urheberrechtsreform organisiert worden war.

Unsere Meinung: Die EU blamiert sich mit der EU-Urheberrechtsreform

Ein Bild von der Demo in Köln postete der Twitter-Kanal @MannUeberBoard hier:

Das besondere an diesen Bots:



Jeder ist ein Unikat und in der Lage sich eine eigene Meinung zu bilden.



Liebe Politiker, wenn Bots bisher Angst gemacht haben, ist es an der Zeit in Panik zu verfallen.#Artikel13 #Artikel13Demo #Köln #SaveYourInternet #wirsindkeinebots pic.twitter.com/PNFGbaMwiE — Alex (@MannUeberBoard) 16. Februar 2019

Die Demonstration in Köln fand nach einem Aufruf des Twitch-Streamers Sebastian Worms statt. Auf Twitch, Youtube und anderen sozialen Kanälen war der Aufruf geteilt worden, dem sich schließlich die bis zu 1.500 vor allem jugendlichen Demonstranten anschlossen. Bekannte Youtuber haben bereits ebenfalls zu Demonstrationen aufgerufen.

Am 23. März 2018 wird es in ganz Europa Demonstrationen geben. Damit soll der Druck kurz vor der Europawahl noch mal deutlich erhöht werden. Insbesondere die beiden Regierungsparteien CDU und CSU stehen dabei unter Druck. Ihnen drohen vor allem die jungen Wähler verloren zu gehen. Auch während der Demonstration in Köln war vielfach der Spruch "Nie wieder CDU" zu lesen, wie auf Fotos von der Demonstration zu sehen ist.

Skurriler Tweet eines CDU-Europaabgeordneten

Wie groß die Ahnungslosigkeit unter einigen Politikern verbreitet ist, bewies auf Twitter der CDU-Europaabgeordnete Sven Schulz mit einem Tweet. Der Inhalt:

"Jetzt kommen wieder sekündlich Mails zum Thema #uploadfilter & #Artikel13 rein. Mal ganz davon abgesehen, dass diese inhaltlich nicht richtig sind, stammen ALLE von #Gmail Konten. Mensch #google, ich weiß doch das ihr sauer seid, aber habt ihr diese #fake Aktion wirklich nötig?"

Man könnte meinen, der Tweet sei auf irgendeiner Weise satirisch gemeint, aber der Verfasser meint es wohl tatsächlich ernst und hat sich seit Veröffentlichung des Tweets auch nicht korrigiert oder nachgelegt. Entsprechend fallen auch die Reaktionen der anderen Twitter-Nutzer aus. Er fügte später nur auf die Frage, ob überall das selbe in den Mails stehe hinzu: "Inhalt ja, textlich teilweise, aber im Gegensatz zu gestern, als die E-Mails von allem Möglichen Konten kamen, ist es ist doch heute extrem auffällig, wie häufig Gmail Accounts dabei sind."

Jetzt kommen wieder sekündlich Mails zum Thema #uploadfilter & #Artikel13 rein. Mal ganz davon abgesehen, dass diese inhaltlich nicht richtig sind, stammen ALLE von #Gmail Konten.🤔 Mensch #google, ich weiß doch das ihr sauer seid, aber habt ihr diese #fake Aktion wirklich nötig? — Sven Schulze (@schulzeeuropa) 15. Februar 2019

Auch andere Politiker hatten in den letzten Tagen geäußert, die Proteste gegen die EU-Urheberrechtsreform gehe von Fake-Konten und Bots aus. Dies war auch der Grund, warum auf der Demonstration in Köln einige Teilnehmer die "Ich bin kein Bot"-Schilder hochhielten.