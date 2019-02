Arma 3: Gratis-Wochenende bei Steam

Denise Bergert

Pünktlich zum Valentinstag starten die Arma 3 Open Days 2019. Der Titel ist dabei vier Tage lang kostenlos spielbar.

Vergrößern Arma 3 ist am Wochenende kostenlos spielbar. © Bohemia Interactive

Am Donnerstag startet Entwickler Bohemia Interactive ein kostenloses Wochenende für Arma 3 auf Steam. Die sogenannten Arma 3 Open Days 2019 starten am Valentinstag um 19 Uhr und enden am kommenden Montag um 19 Uhr. In diesem Zeitraum können Arma 3 und die Apex-Erweiterung kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Spieler bekommen damit mehr als 50 Waffen, 30 Fahrzeuge und vier Karten, die zusammengenommen 450 Quadratkilometer ergeben. Ebenfalls an Bord sind die Einzelspieler- und Koop-Kampagne, zahlreiche Multiplayer-Spielmodi sowie der 3D-Scenario-Editor. Teilnehmer des Free Weekend haben nach Ablauf der Aktion die Möglichkeit, ihre Savegames und Steam Achievements in die Vollversion zu transferieren, sollten sie sich für den Kauf entscheiden.

Während des Gratis-Wochenendes lockt Bohemia Interactive außerdem mit Preisnachlässen für das Hauptspiel und alle Download-Inhalte. Käufer können dabei zwischen 20 und 66 Prozent sparen. Aktuell schlägt Arma 3 in der Standard-Edition mit 34,99 Euro zu Buche. Die Apex Edition kostet 59,99 Euro.

