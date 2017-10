Apps programmieren und Hacken lernen für 10 Euro

Die Online-Akademie Udemy bietet Kurse zur App-Entwicklung und zum Hacken für nur 10 Euro an.

Udemy bietet vom 27.10.2017 bis 31.10.2017 Kurse speziell zur App-Programmierung und zur IT-Sicherheit für 10 Euro an. Das 10-Euro-Angebot richtet sich an alle Interessierten, sowohl an Neukunden als auch an Stammkunden. Sie müssen keinen Promocode eingeben, um in den Genuss des 10-Euro-Angebotes zu kommen. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link unter dem gewünschten Kurs in dieser Meldung, um den Kurs für 10 Euro zu buchen. Tipp: Sie können auch mehrere Kurse zu jeweils 10 Euro buchen, es gibt keine Obergrenze für die gebuchten Kurse.

Die 10-Euro-Aktion läuft vom: 27. Oktober ab 10.00 Uhr bis 31.10 bis 24.00 Uhr. Das sind die Kurse, die Sie für 10 Euro in dem genannten Zeitraum exklusiv nur bei uns zu diesem Preis buchen können.

Xamarin: Apps plattformübergreifend programmieren

Sie wollen Apps für Android und iOS und Windows programmieren? Ohne beide Apps separat entwickeln zu müssen? Dann lernen Sie Xamarin! Xamarin ermöglicht es mit nur einem C#-Code native Anwendungen für alle drei Plattformen zu entwickeln. Und Udemy hat den richtigen Kurs, damit Sie Xamarin solide von Grund auf lernen.

➤ Zum Kurs: Xamarin Forms: Erstelle Native Cross Plattform Apps mit C# für 10 Euro

Android-Apps mit Top-Benutzeroberfläche erstellen

Udemy hat für Android-App-Programmierer außerdem einen Kurs im Angebot, der sich speziell auf die Optimierung des User-Interface, der Ergonomie und des Designs einer App fokussiert.

➤ Zum Kurs: App-Entwicklung & User Experience (UX) Design mit Android 8 für 10 Euro

Cybersecurity-Experten sind gesucht wie nie. Udemy bietet zum Thema Hacking diese spannenden Kurse für jeweils 10 Euro:

Computer-Netzwerke aufbauen und prüfen

In diesem Kurs lernen Sie alle wichtigen Technologien moderner IT-Netzwerke und werden perfekt auf die Zertifizierungsprüfung CompTIA Network+ vorbereitet. Nach dem Kurs sind Sie in der Lage, moderne IT-Netzwerke zu evaluieren und aufzubauen. Zu den behandelten Themen gehören unter anderem Ethernet, VLANs, Port-Security, Switching und Routing, Firewalls, DMZ, VPN und RAS, WLAN, Netzwerk-Management und IPv6.

➤ Zum Kurs: Computer-Netzwerke (CompTIA Network+) - der umfassende Kurs für 10 Euro

Hacking mit Nmap

Wer bereits etwas Erfahrung im Bereich Cyber-Security hat und in die Welt des White-Hacking eintauchen will, dem ist dieser Kurs zu empfehlen.

➤ Zum Kurs: Hacking mit Nmap: Portscanning und Schwachstellen-Analyse für 10 Euro





