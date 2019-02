René Resch

Völlig unerwartet beschert uns EA mit Apex Legends ein Spiel mit einer Mischung aus Battle-Royale- und Overwatch-Elementen.

Apex Legends: EAs Battle-Royale-Antwort auf Fortnite und PUBG

Unerwartet und ganz ohne Vorankündigung hat Electronic Arts ein Battle-Royale-Game veröffentlicht. Das Spiel lässt sich dabei am besten als eine Art Mischung aus Battle Royale und Overwatch beschreiben, da die Helden über einzigartige Spezialkräfte verfügen.

Hinter dem Titel steht das Entwicklerstudio Respawn Entertainment, das Team, das auch schon für Titanfall 2 verantwortlich war. Auf der offiziellen Webseite des Spiel wird es so beschrieben: „Nächste Evolutionsstufe von Battle Royale - zeige allen, aus welchem Holz du geschnitzt bist – in Apex Legends, einem Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel, bei dem Teilnehmer aus dem ganzen Grenzland in Teams um Ruhm und Reichtum kämpfen“.

Das Spiel ist dabei ein kostenloser Free-To-Play-Titel für PC, Playstation 4 und Xbox One. Der Download beträgt rund 23 Gigabyte. Wer also EAs Antwort auf die Battle-Royale-Titel Fortnite und Playerunknows Battlegrounds (PUBG) ausprobieren möchte, kann das jetzt tun.

