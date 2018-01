Anzeige: YouTube-Inhalte mit nur einem Mausklick herunterladen

Mit dem 4K Video Downloader können Sie Ihre Lieblings-Inhalte aus YouTube mit nur einem Klick herunterladen und archivieren.

Vergrößern YouTube-Inhalte mit nur einem Mausklick herunterladen

Das Herunterladen von Videos kann aus verschiedenen Gründen von großer Bedeutung sein. Vielleicht möchten Sie in den Genuss der originalen Audiospur kommen, die Sie nirgendwo auftreiben können, oder lediglich Ihre Lieblingsvideos archivieren, falls sie verschwinden. Eventuell möchten Sie aber auch nur ein Video für ein späteres Offline-Schauen herunterladen. Egal was Ihr Grund ist, es ist definitiv nützlich, einen zuverlässigen Video-Downloader zu haben.



Wenn Sie nach einer Software-Anwendung suchen, die all Ihre Wunschvideos speichert, dann ist 4K Video Downloader die beste Option für Sie. Das Tool wartet mit einer Vielzahl von nützlichen Funktionen auf.

Erste Schritte mit 4K Video Downloader

Die Installation des Tools auf Ihrem PC gestaltet sich sehr einfach und sicher. Gehen Sie zuerst auf die Download-Seite und klicken Sie die Schaltfläche Download 4K Video Downloader an. Dann wird die korrekte Version Ihres Betriebssystems automatisch ausgewählt. Die Anwendung ist für Windows (einschließlich der portablen Version, die ohne Installation läuft), macOS und Ubuntu erhältlich. Es gibt keine komplizierten Entscheidungsverfahren, oder Junkware-Angebote, während des Installationsvorgangs. Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf Next , um die Installation sukzessive abzuschließen.



Nach der Installation von 4K Video Downloader wird Ihnen der HomeScreen angezeigt. Von hier aus können Sie damit starten, Videos von allen möglichen Quellen mit nur einem Mausklick herunterzuladen. Der 4K Video Downloader unterstützt dabei nicht nur das Herunterladen von YouTube Videos, sondern auch von Dateien der Plattformen Vimeo, SoundCloud, Facebook, DailyMotion u.v.m.

Herunterladen eines Videos

4K Video Downloader vereinfacht es Ihnen, Videos in verschiedenen Formaten und Dateitypen herunterzuladen. Eine der einfachsten Methoden, ist die YouTube-URL des Videos zu kopieren und Link einfügen anzuklicken. Die Anwendung wird dann das Video analysieren und Ihnen eine Liste der verfügbaren Download-Optionen anzeigen.



Sie können die gewünschte Videoqualität, einschließlich 1080p, 60 FPS und sogar 4K auswählen. Eine höhere Qualität bedeutet selbstverständlich größere Dateien – Haben Sie also bitte ein Auge auf den Speicherplatz Ihres Computers. Haben Sie ein gutes 360-Grad- oder 3D-Video auf YouTube gefunden? Mit 4K Video Downloader können Sie auch diese ungewöhnlichen Videoformate schnell und sicher herunterladen!



Klicken Sie auf die Schaltfläche Untertitel herunterladen , um die vorhandenen Untertitel zu speichern. Bitte beachten Sie dabei, dass die Anmerkung Automatisch übersetzt bedeutet, dass die Untertitel von YouTube automatisch erstellt wurden und sie nicht zwingend zutreffend, in einigen Fällen sogar ungewollt komisch - sind.

Um den Zielordner zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen . Im letzten Schritt klicken Sie Herunterladen an, um das Video entsprechend zu speichern.

Wenn Sie Videos standardmäßig im MKV oder 3GP Format sichern möchten, dann gehen Sie auf die Schaltfläche Format und wählen Sie die jeweilige Option aus.

Bitte beachten Sie, dass der 4K Video Downloader auch Audiodateien aus einem YouTube-Video extrahieren kann. Dazu klicken Sie Audio extrahieren an und wählen das jeweilige Format MP3 , M4A oder OGG aus.

Playlisten und intelligenter Modus

Die oben erwähnten Funktionen sind überaus hilfreich, wenn es um das Herunterladen von einzelnen Videos geht. Der 4K Video Downloader bietet allerdings noch vieles mehr. Wenn Sie den Link einer YouTube-Playliste einfügen, dann wird die App alle Videos automatisch analysieren und diese anschließend alle auf einmal herunterladen. Diese Funktion spart viel Zeit, da es nicht notwendig ist, die Qualität für jedes einzelne Video separat festzulegen.

Falls nicht alle Videos, die sie speichern möchten, an einem Ort sind, müssen Sie lediglich eine neue Playlist auf YouTube erstellen und diese dann in den 4K Video Downloader einfügen.



Es ist empfehlenswert, den Intelligenten Modus zu nutzen, um die gleichen Download-Einstellungen dauerhaft anzuwenden und sich so kostbare Zeit zu sparen. Klicken Sie nur auf das entsprechende Symbol im Hauptfenster und wählen Sie die gewünschten Optionen aus, beispielweise das Format oder die Qualität des Videos.

Einstellungen vornehmen

Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen , wenn Sie wichtige Optionen ändern möchten.

Unter der Registerkarte Allgemein lassen sich eine Vielzahl von Funktionen justieren, wie unter anderem die Download-Intensität. Wenn Sie die Download-Limits erweitern, dann werden die Videos zügiger heruntergeladen. Sollte die Download-Intensität jedoch zu hoch eingestellt worden sein, dann könnte es zu einem vorübergehenden Nutzungsverbot durch YouTube führen. Für die meisten Nutzer ist die standardmäßige Intensität von 3 als passgenau anzusehen. Grundsätzlich können Sie diese Option jederzeit auf Ihr eigenes Risiko hin verwalten.



Aktivieren Sie die Funktion Unterordner für die heruntergeladenen Wiedergabelisten und Kanäle erstellen , um Ihre Downloads korrekt zu ordnen.

In der Registerkarte Mitteilungen können Sie zwischen visueller oder akustischer Benachrichtigung bei entsprechendem Download-Abschluss auswählen.

Aktualisierung mittels einer Lizenz

Der 4K Video Downloader erlaubt es Ihnen, viele Aktivitäten kostenlos durchzuführen. Um Zugriff auf den erweiterten Funktionsumfang zu erhalten, müssen Sie eine Premium-Lizenz erwerben:

Herunterladen von Playlisten, die mehr als 25 Videos enthalten

Herunterladen von kompletten YouTube-Kanälen

Speichern von Untertiteln für Playlisten

In-App-Abonnements von Kanälen und automatisches Herunterladen neuer Videos.

Klicken Sie Aktivieren und anschließend Lizenzschlüssel anfordern an, um die Produktkaufseite zu öffnen. Nach dem Erhalt des Lizenzschlüssels, fügen Sie diesen ganz einfach in das Aktivieren Fenster ein, um alle Features freizuschalten. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Gebühr und damit um kein Abonnement.

Bereit zum Download?

Um mit dem 4K Video Downloader loszulegen, bedarf es demnach nicht mehr. Es ist ein perfektes Tool, wenn es um das Herunterladen von YouTube Videos und anderen Plattformen in beliebiger Qualität geht. Die kostenlose Version ist perfekt für das Herunterladen einzelner Videos und kleineren Playlists. Um erweiterte, leistungsstarke Funktionen freizuschalten, bedarf es lediglich einer kleinen Gebühr. So kommen auch YouTube-Enthusiasten auf ihre Kosten.



Wenn Sie viel Zeit mit dem Anschauen von Online-Videos verbringen und diese auch offline abrufen möchten, dann probieren Sie es aus!



Der 4K Video Downloader stellt eine hervorragende Möglichkeit für diese Zwecke dar.