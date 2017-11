Anzeige: WinX MediaTrans jetzt gratis: Die beste iTunes-Alternative für iPhone-Backups

WinX MediaTrans ist die schlankere und einfachere Alternative zu Apples iTunes. Das Tool kopiert Medien in beide Richtungen.

Vergrößern WinX Media Trans jetzt gratis! © Digiarty

PC-Welt-Leser erhalten die aktuelle Version von WinX MediaTrans kostenlos (500 Lizenzen pro Tag). Einzige Einschränkung hierbei: Diese Giveaway-Version kann nicht gratis auf die nächste Version aktualisiert werden. Dazu gibt es nur jetzt das Angebot, eine Jahreslizenz oder eine Lizenz auf Lebenszeit (für zwei Rechner) jeweils zum halben Preis zu erhalten. Damit sind Sie für die Zukunft für jede Windows- und iPhone-Version abgesichert.



iTunes kann einiges, für viele Nutzer sogar viel zu viel. Wenn es lediglich darum geht, Dateien auf das iPhone zu übertragen, dann sind eine Musikbibliothek, ein Film-Onlinestore, Podcast-Sammlung und App-Archiv nicht notwendig, ganz im Gegenteil. Kaum ein PC-Nutzer verwendet iTunes für die Verwaltung seiner Musiksammlung. Deshalb ist iTunes oft nicht mehr als eine einsame Insel auf dem PC. Als reine Brücke zwischen dem PC und iPhone ist iTunes völlig überdimensioniert. Niemand muss sich mit diesem Riesen-Programm auseinandersetzen, wenn es nur darum geht, Fotos zu sichern und die Lieblingsmusik zu übertragen. Also eine gute iTunes-Alternative für den heimischen Windows PC ist notwendig.

MediaTrans kennt Sie besser als iTunes

Vielen Nutzern ist es wichtig, die volle Kontrolle über ihre Medien und Dateien zu behalten. Musik gehört in aufgeräumte Ordner auf der Festplatte, Fotos und Filme ebenfalls. iTunes mit seiner abstrakten Mediathek-Datenbank hilft hierbei nicht effizient weiter. Automatische „Synchronisation“ des Smartphones, die ungefragt neue Mediendateien kopiert: Nein danke! Alles in der Cloud sichern? Auch keine Option! Warum nicht gleich auf eine Lösung setzen, die gänzlich auf die wichtigen Transferfunktionen spezialisiert ist?

Dabei kümmert sich die beste iTunes-Alternative für Windows - WinX MediaTrans - vollständig darum, alle gewünschten Medien für unterwegs auf das iPhone zu kopieren, egal ob Musik, Videos, Fotos, E-Books, Klingeltöne, Sprachmemos, Podcasts oder iTunes U. Keine Sorge, dass das iPhone etwas wählerisch dabei ist, welche Musik- und Videoformate es unterstützt. WinX Media Trans kümmert sich darum, Medien in die benötigten Dateiformate und Medien-Container umzuwandeln. Filme rechnet die Software in MP4-Dateien um, Musik wird automatisch in MP3 oder AAC umkodiert, damit das iPhone mit Ihren Lieblingsalben und Filmen etwas anfangen kann. Sie müssen sich dazu weder mit Video-Codecs auskennen, noch ausführlich mit der Thematik beschäftigen. WinX MediaTrans erkennt Musik- und Videoformate automatisch und sorgt dafür, dass Ihr iPhone alle Medien im richtigen Format erhält. Wenn Sie mögen, kann WinX MediaTrans sogar Klingeltöne aus Ihren Lieblingstiteln erstellen und auf das iPhone kopieren

Da WinX MediaTrans als beste iTunes-Alternative ein echter Spezialist darin ist, Dateien vom iPhone auf den PC und vom PC auf das iPhone zu kopieren, gibt es hierbei Funktionen, die nicht einmal iTunes bietet: Musik, die auf dem iPhone gespeichert ist, bleibt auch da. Für iTunes sind Ihre Titel eine Einbahnstraße. Musik vom iPhone auf PC zu kopieren, ist hierbei nicht vorgesehen. Ganz anders bei WinX Media Trans. Kopieren Sie Musiktitel nach Belieben in beide Richtungen. Die Musikfestplatte kann in der Schublade bleiben, holen Sie sich Ihr Lieblingsalbum direkt vom iPhone zurück auf den Rechner. Auch den Weg rückwärts können Sie einschlagen und so Ihre Fotos vom iPhone auf den PC transferieren. WinX MediaTrans kopiert dabei Ihre Aufnahmen blitzschnell auf den Computer.

Vergrößern Intuitive Bedienung innerhalb der Software-Oberfläche. © Digiarty

WinX MediaTrans ist die geeignete Lösung für alle, die ihre Daten gerne unter eigener Kontrolle halten wollen. Sie müssen sich in diesem Fall nicht einmal mit Ihrer Apple-ID anmelden. Eigene Foto-Aufnahmen von unterwegs landen, ohne Umweg über die Cloud, in Sekundenschnelle auf Ihrem PC. Es ist sogar möglich, das iPhone als USB-Datenträger zu verwenden.

Jetzt kostenlos herunterladen

Die Software wartet mit vielen Funktionen auf, ohne dabei überladen zu sein. WinX MediaTrans ist die beste iTunes-Alternative für Windows PCs. Es bewältigt sogar Anforderungen, vor denen iTunes kapituliert. Laden Sie jetzt die kostenlose Version von WinX MediaTrans herunter.