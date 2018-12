Anzeige: Save.TV – der digitale TV-Recorder, der alle Wünsche erfüllt

Weihnachtszeit ist Wünsch-dir-was-Zeit: Mit dem digitalen Videorecorder Save.TV stellen Sie sich Ihr TV-Wunschprogramm individuell zusammen. Das geht ganz einfach: Auswählen, Aufnehmen, Ansehen. Dank der Vielfalt an Sendungen und Zusatzfeatures ist Save.TV dabei perfekt für die ganze Familie. Als exklusives Weihnachtspräsent schenkt Ihnen Save.TV das XL-Paket 60 Tage kostenlos.

Anzeige Vergrößern Save.TV – der digitale TV-Recorder, der alle Wünsche erfüllt © Save.TV

Die technischen Entwicklungen geben uns heute die Möglichkeit, Medien individueller zu konsumieren als dies noch vor vielen Jahren denkbar war. Wir wollen Entertainment, aber selbst entscheiden, wann wir welchen Inhalt nutzen. Das klassische lineare Fernsehprogramm scheint sich mit unserem Lebenskonzept nur schwer zu vereinen – feste Sendezeiten & die Kopplung an das Fernsehgerät prägen dieses Bild. Save.TV hat das revolutioniert – mit dem digitalen Videorecorder sehen Sie das TV-Programm wann, wo und wie Sie wollen!

Auf Knopfdruck – Sie entscheiden, wann die Prime Time läuft

Wie das geht? Bei Save.TV stellen Sie Ihr Wunschprogramm aus über 40 TV-Sendern einfach selbst zusammen. Das funktioniert mit nur einem Klick. Sie wählen die Serien und Filme aus und Ihre Wunschsendungen werden automatisch in Ihrer persönlichen TV-Cloud gespeichert. Sie entscheiden selbst, ob Sie die Aufnahmen streamen oder herunterladen wollen, um sie so jederzeit ohne Internetverbindung ansehen zu können. Der Film wird gerade spannend – Werbung. Mit Save.TV genießen Sie die Aufnahmen werbefrei und noch dazu in bester HD-Qualität. Ob auf dem Smart TV, dem Tablet oder unterwegs auf dem Smartphone - Save.TV hat die passenden Apps, sodass Sie jederzeit auf Ihrem gewünschten mobilen Endgerät den digitalen Videorecorder nutzen können.

Für die ganze Familie – keinen Weihnachtsklassiker verpassen

Die Weihnachtszeit ist Familienzeit und gleichzeitig auch die Zeit, in der viele Klassiker oder unterhaltsame Filme für die ganze Familie im Fernsehen laufen. Damit Sie ihr Feiertagsprogramm nicht nach dem Fernsehprogramm richten müssen, gibt es Save.TV. Sie müssen bei der weihnachtlichen Feier nicht auf die Uhr schauen – genießen Sie die Zeit mit ihren Liebsten – die Sendungen warten auf Sie. Vom lustigen Kinderzeichentrickfilm über den alljährlichen Klassiker bis hin zum spannenden Blockbuster – es ist garantiert für jede Altersgruppe und jeden Geschmack etwas dabei. Verreisen Sie über die Weihnachtsfeiertage? Mit Save.TV nehmen Sie das Fernsehprogramm einfach auf Ihren mobilen Endgeräten mit.

Vergrößern XMas-Kino auf Abruf © Save.TV

Zusatzfeatures – macht Fernsehen zu Ihrem Wunschkonzert

Es ist schon flexibel, die Prime Time selbst zu bestimmen. Noch individueller wird es mit den intelligenten technischen Features. Folgende Situation kennt wohl jeder: Man freut sich darauf, seine Lieblingssendung anzusehen, doch die Sendezeit überschneidet sich mit der Wunschaufnahme des Partners oder der Partnerin. Normalerweise muss man sich entscheiden – Save.TV hat das Problem erkannt und bietet die Parallelaufnahmefunktion an. Mehrere parallel ablaufende Sendungen können aufgenommen und zu unterschiedlichen Zeiten angesehen werden.

Wie deutlich wird, hat jeder andere Interessen. Sie mögen gerne Dokumentationen oder Krimis? Save.TV behält für Sie den Überblick und speichert Ihnen in vorher angelegten thematischen Channels die Sendungen ab, die Ihren Interessen entsprechen. So verpassen Sie nichts und entdecken vielleicht neue Lieblingssendungen. Wenn Sie bereits eine Lieblingsserie haben, können Sie mit der Funktion der Serienaufnahme dafür sorgen, dass Save.TV automatisch alle Folgen aufnimmt. Auf Wunsch informiert Sie Save.TV zudem per Newsletter regelmäßig über TV-Highlights . Das Praktische? Sie können die Sendungen direkt aus dem Newsletter heraus programmieren und aufnehmen.

Exklusives Geschenk für PC-WELT-Leser

Als exklusives Weihnachtspräsent macht Ihnen Save.TV ein unwiderstehliches Angebot: Bis zum 31.12.2018 schenkt Ihnen Save.TV das XL-Paket 60 Tage gratis. Sollte Ihnen Save.TV zusagen, erhalten Sie das Folgepaket um 40% reduziert. Wenn nicht, können Sie Ihren Account jederzeit kündigen.

Hier geht es zum Angebot