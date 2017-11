Anzeige: Readly: Die Flatrate für alle Zeitschriften

Einmal zahlen, unbegrenzt digitale Ausgaben von über 2.400 Zeitschriften und Magazinen aus aller Welt lesen. Kein Risiko – und für PC-Welt-Leser jetzt günstiger!

Vergrößern Readly: Die Flatrate für alle Zeitschriften © Readly

Zeitschriften-Abos sind eine langfristige Verpflichtung und stellen finanziell einen nicht unerheblichen Aufwand dar. Nach einiger Zeit sammeln sich vergangene Ausgaben als Stapel des schlechten Gewissens ungelesen unter dem Couchtisch und erinnern daran, dass so jeden Monat Geld ohne wirklichen Mehrwert verloren geht. Dabei geht dies auch ganz anders: Über ein komfortables Abo , dass alle Leseinteressen abdeckt. Nicht hin und wieder im Briefkasten, sondern jederzeit auf dem Tablet, Laptop oder Smartphone – oder allem davon.

Unbegrenztes Lesen

Bei Filmen und Serien sind die Nutzer einer Flatrate alles längst gewohnt. Keine versteckten Kosten, keine Einschränkungen bei der Nutzung. Mit einer Gebühr ist alles abgedeckt. Alles aus dem Bestand ansehen, so oft man möchte. Readly funktioniert ganz genauso. Über 2.400 deutsche und internationale Zeitschriften für weniger als zehn Euro im Monat . Es gibt keine versteckten Kosten und keine Beschränkungen. Kunden können so viele Zeitschriften pro Monat lesen wie sie möchten. Das Ganze ohne finanzielles Risiko, denn das Abo ist jederzeit kündbar.

Auf dem Weg in den Urlaub bleibt der Koffer leicht und dennoch ist jede Menge Lesestoff mit an Bord. Denn alle Zeitschriften werden auf dem Tablet zwischengespeichert oder per simplem Klick vorab heruntergeladen. Bis zu 500 Ausgaben können Leser auf ihrem Mobilgerät abspeichern. Damit ist auch der ausgedehnteste Urlaub spielend überbrückt.

Ein cleveres Empfehlungssystem hilft dabei, die richtigen Magazine für die eigenen Interessen zu finden. Kunden können mehrere Leserprofile mit einem Abo nutzen, sodass die ganze Familie ihre eigenen Lieblingshefte durchblättern kann. Anhand eigener persönlicher Angaben und bereits gelesener Ausgaben, lernt Readly , die richtigen Interessen für Vorschläge neuer Titel zu berücksichtigen.

Top-Titel aus Deutschland und der Welt

Readly deckt das komplette Spektrum an Freizeitinteressen für den vollumfänglichen Lesespaß ab. TV-Zeitschriften, Lifestyle, Wissensmagazine, Wirtschaftstitel, Heim und Garten oder Buntes. Mit über 60.000 Ausgaben wartet Readly mit einem gigantischen Archiv auf. Damit Leser hierbei die Übersicht behalten, findet die integrierte Suchfunktion einzelne Zeitschriften und sogar spezifische Magazinseiten. Sie suchen den Test eines bestimmten Autos? Dies ist kein Problem, die Filterfunktion lässt Sie sogar nach Ergebnissen aus verschiedenen Ländern suchen und bringt Sie direkt zur richtigen Heftseite.

Hier finden Sie viele deutschsprachige und internationale Schwergewichte. Aus Deutschland gibt es beispielsweise Auto, Motor & Sport, Gamestar und auch die PC-Welt. International sind Titel wie Newsweek, Popular Science, Consumer Reports, der Playboy und der Rolling Stone dabei. Mittels der Favoritenfunktion, hat man sich schnell eine perfekte Mischung aus Unterhaltung und Informationsbroschüre zusammengestellt.

Fachlektüre für jedes Hobby Eine besondere Stärke ist nicht nur die Vielfalt des Angebots verschiedener Titel, sondern auch die Tiefe. Für beinahe jedes Hobby hat Readly eine oder sogar mehrere Fachzeitschriften parat. Modellbau, Radsport, Tauchen? Diese Kategorien sind hier ebenso vertreten wie viele Musikermagazine, Videospieltitel, Kochzeitschriften, Fotoblätter und zahlreiche Tierspezialisten. Konkrete Beispiele gefällig? Sie finden bei Readly sogar Magazine über Tontaubenschießen, Salzwasserfischen und Modell-LKWs.



So geht’s: Angebot sichern

Als PC-Welt-Leser erhalten Sie nur jetzt drei Monate Readly zum Preis von einem. Als erstes müssen Sie sich dazu ein Konto bei Readly erstellen. Dazu besuchen Sie die Aktions-Webseite von Readly und klicken dort auf „Jetzt Angebot sichern“. Sobald Sie Ihr Nutzerkonto angelegt haben, laden Sie sich die App für iOS oder für Android herunter. Im Browser funktioniert Readly unter go.readly.com.

Das Angebot gilt bis zum 31.12.2017.