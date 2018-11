Der Key-Marktplatz SCDKey hat im Halloween-Sale einige tolle Angebote. Neben günstigen Windows-Lizenzen gibt es hier auch Schnäppchen bei den Games und Konsolen-Mitgliedschaften.

Halloween-Sale bei SCDKey! © SCDKey

Windows-Lizenzen sind meist eine teure Angelegenheit. Auf einem Key-Marktplatz wie SCDKey können Sie hierbei ordentlich sparen, so erhalten Sie zum Beispiel Windows 10 Pro in der OEM-Version in Kombination mit Office 2016 Professional Plus für 33,29 Euro statt 245,49 Euro. Bei Paketen wie diesem und im aktuell laufenden Halloween-Sale können Sie ordentlich sparen.



PC-WELT-Leser sparen noch mehr!

Exklusiv für PC-Welt-Leser bietet SCDKey einen Rabatt-Code mit dem Sie nochmals 10 Prozent sparen. On top!



Rabatt-Code: Pcwelt



Geben Sie diesen Code einfach bei der Bestellbestätigung mit ein, und erhalten Sie den Nachlass auf Software-Artikel. (Beachten Sie das der Rabatt-Code nur für eine bestimmte Zeit gültig ist!)

Hier einige Angebote in der Übersicht:

Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-Key Global

Original-Preis: 46,49 Euro - Preis im Angebot: 11,92 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Office 2016 Professional Plus CD-Key Global

Original-Preis: 199,00 Euro - Preis im Angebot: 26,99 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Office 2019 Professional Plus CD-Key Global

Original-Preis: 199,00 Euro - Preis im Angebot: 39,59 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Windows 10 Pro OEM + Office 2016 Professional Plus Bundle

Original-Preis: 245,49 Euro - Preis im Angebot: 33,29 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Tolle Gaming-Angebote bei SCDKey

Tolle Gaming-Angebote bei SCDKey © SCDKey

SCDKey hat auch einige Gaming-Titel im Angebot. So finden Sie im aktuellen Sale Angebote zu Battlefield 1, GTA 5, NBA 2K19 oder Playerunknowns: Battlegrounds zu absoluten Spitzenpreisen. Neben Spielen bietet SCDKey noch weitere Angebote aus dem Gaming-Bereich – Abos zu Playstation-Plus, Xbox-Live und Keys zu Games für Steam, Origin, Uplay und Xbox One sind auf der Plattform ebenfalls reduziert.

Auch bei den Games können PC-WELT-Leser extra sparen! Speziell für Games bietet SCDKey hier auch einen eigenen Rabatt-Code. So können Sie auch bei Games nochmals 3 Prozent sparen.

Rabatt-Code: Pcwelt3

Geben Sie diesen Code nach dem gleichen Schema wie schon den Software-Code einfach bei der Bestellbestätigung mit ein und Sie erhalten einen Nachlass auf Games. (Beachten Sie das der Rabatt-Code nur für eine bestimmte Zeit gültig ist!)

Hier einige Angebote in der Übersicht:



Xbox Game Pass 3 Months Global

Original-Preis: 29,99 Euro - Preis im Angebot: 16,97 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Xbox Live 12 Months Gold-Membership

Original-Preis: 59,99 Euro - Preis im Angebot: 38,31 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

WoW Battle For Azeroth CD-Key

Original-Preis: 49,99 Euro - Preis im Angebot: 33,14 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

WoW 60 Days Time Card

Original-Preis: 27,89 Euro - Preis im Angebot: 22,31 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Neben den gezeigten Angeboten gibt es im Halloween-Sale bei SCDKey noch einige Schnäppchen zu endecken. Die besten Angebote zu Guthaben-Karten für den PS-Store, Steam, Google Play oder iTunes erhalten Sie hier.

Halloween-Aktion bei SCDKey

Auch SCDKey feiert Halloween samt passendem Halloween-Event. Während des Events, zwischen dem 25. Oktober und 10. November 2018, verschenkt SCDKey täglich 100 Halloween-Geschenke, dazu zählen Game-Keys und Promotional-Codes mit denen Sie nochmals sparen können. Auch kann jeder Kunde während des Aktions-Zeitraums sieben Tage kostenlos die Vorteile der SCDKey-Plus-Mitgliedschaft genießen. Die Mitgliedschaft kostet normalerweise 1,59 Euro. Mehr Informationen zu der SCDKey-Plus-Mitgliedschaft und der Vorteile erhalten Sie im nächsten Abschnitt des Artikels:

Mit der SCDKey-Plus-Mitgliedschaft Boni kassieren

Die SCDKey-Plus-Mitgliedschaft © SCDKey

SCDKey hat ein neues Programm ins Leben gerufen – die Plus-Mitgliedschaft. Mit der Plus-Mitgliedschaft haben Sie je nach gewähltem Paket Zugriff auf verschiedene Boni, Extras und Geschenke.

Plus-Mitgliedschaft – 1 Woche (1,59 Euro):



Doppelte Bonuspunkte auf abgeschlossene Bestellungen

Exklusiver Kundenservice

Exklusive Angebote

15% Nachlass auf Produkte von GVGMall

Plus-Mitgliedschaft – 1 Monat (5,99 Euro):



Alle Boni des niedrigeren Paketes

Exklusive Mitglieder-Rechte

Vorbesteller-Keys zum besten Preis

Vorbesteller-Lieferungs-Priorität

Plus-Mitgliedschaft – Vierteljährlich (16,99 Euro):



Alle Boni der niedrigeren Pakete

Fünf Mal die Chance auf Loot

Zwei Gutscheincode-Coupons pro Monat

Plus-Mitgliedschaft – Jährlich (62,59 Euro):



Alle Boni der niedrigeren Pakete

20 Mal die Chance auf Loot (statt der vorherigen 5)

Fünf Gutscheincode-Coupons pro Monat (statt der vorherigen 2)

Geburtstagsgeschenk

Gaming-Key-Roulette unter dem Namen Loot

Key Roulette unter dem Namen: Loot © SCDKey

Unter dem Namen: Loot bietet SCDKey ein Gaming-Key-Roulette an.

Hier besteht die Möglichkeit, bis zu 90 Prozent zu sparen. Die Regeln lassen sich auf der Seite einsehen, hier aber einmal kurz erläutert:

Neben den Spielen erscheint eine Prozentzahl, diese soll die ursprüngliche Gewinnchance des Spiels anzeigen. Sie wählen Spiele aus zwei verschiedenen Töpfen, aus dem 1. Topf wählen Sie zwei Spiele, aus dem 2. Topf vier Spiele. Für die gewählten Spiele erhöht sich so zusätzlich die Gewinnchance. Aus alles Spielen wählt das System eines zufällig aus. Das ist Ihr Gewinn, den Key können Sie dann im User-Center einsehen.