Anzeige: Mieten statt kaufen - Technik zum kleinen Preis

Das Leben ist kein Sprint. Wer am Anfang spart, kommt am viel Ende weiter. Was jeder Marathonläufer weiß, gilt auch beim Mieten von Technik mit Grover.

Hohe Anschaffungskosten für teure Hightech-Produkte können Ihr Budget schnell schrumpfen lassen. Bei Grover bekommen Sie ihre Wunsch-Technik für einen Bruchteil des Kaufpreises nach Hause geliefert und entscheiden mit der Zeit wie viel Sie ihnen Wert ist. Wenn Sie monatlich mieten, statt zu kaufen oder zu finanzieren, zahlen Sie nur solange für Produkte, so lange Sie Nutzen und Freude daran haben. Denn wir alle kennen das: Im ersten Moment ist die Begeisterung an frischen Gadgets groß, aber nach einem halben Jahr ist das neue Spielzeug oft schon wieder Schnee von gestern. Hier bietet Grover eine echte Alternative zum Kauf und zu langfristigen Finanzierungsvereinbarungen. Technik ist heutzutage allgegenwärtig und kaum eine Lebenssituation kommt ohne sie aus, trotzdem lohnt sich der dauerhafte Besitz in vielen Fällen eher weniger.



Wann lohnt es sich, Technik zu mieten?

Sie brauchen eine Drohne, eine GoPro oder ein Teleobjektiv für den Urlaub und wünschen sich einen Fernseher für die WM? Sie benötigen leistungsstarke Technik für ein wichtiges Projekt, oder möchten ein paar Monate lang Google Home ausprobieren und später mit der Alexa vergleichen? Sie wollen testen, ob Sie der Typ Smartwatch sind oder ob die Sonos Lautsprecher in der Realität halten, was versprochen wird? Kommt Ihnen das bekannt vor? Mieten Sie die Technik einfach, anstatt sie zu kaufen und genießen Sie dabei den maximalen Nutzen, ohne den vollen Kaufpreis zu zahlen oder sich festlegen zu müssen. Denn ganz ehrlich, können Sie es sich leisten, Dinge zu kaufen, die einen Großteil der Zeit in Ihrer Schublade liegen? Hierbei lohnt es sich auch, ein Smartphone zu mieten, vor allem dann, wenn Sie keine Zeit und Lust haben, sich mit dem Weiterverkauf herumzuschlagen. Gebrauchte Technik zu verkaufen ist aufwendig und nicht zwangsläufig profitabel. Bei Grover schicken Sie die Produkte, die Sie nicht mehr wollen, einfach kostenfrei zurück. Mieten Sie jetzt Ihre Technik, dann haben Sie mehr von Ihrem Geld.

Sparen Sie jetzt 30% - Auf die Plätze, fertig, mieten

Hohe Anschaffungskosten für teure Hightech-Produkte können Ihr Budget schnell schrumpfen lassen. Bei Grover bekommen Sie ihre Wunsch-Technik für einen Bruchteil des Kaufpreises nach Hause geliefert und entscheiden mit der Zeit wie viel Sie ihnen Wert ist. Wenn Sie monatlich mieten, statt zu kaufen oder zu finanzieren, zahlen Sie nur solange für Produkte, so lange Sie Nutzen und Freude daran haben.

So läuft’s…

Wählen sie bei Grover Ihre Wunschtechnik aus über 1000 Top Produkten und mieten Sie Ihr nächstes Smartphone, einen Beamer, die neueste Kamera sowie Wearables, Gaming und Audio-Equipment.



