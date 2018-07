Anzeige - HP Notebook mit AMD Ryzen ab sofort zum Sparpreis

LIDL bringt das neue HP Notebook 15-db0500ng ab 30. Juli für nur 399 Euro in seine Märkte. Wer sich das business- und spieletaugliche Notebook jetzt schon sichern möchte, kann das Gerät auch ab sofort online bestellen.

Vergrößern Das neue HP Notebook 15-db0500ng ist ein echten Allrounder © AMD

Mit dem neuen HP Notebook 15-db0500ng bringt HP in Zusammenarbeit mit AMD ab dem 30. Juli einen echten Allrounder in die LIDL-Märkte, denn für bereits 399 Euro erhalten Käufer ein Notebook, das sowohl im Arbeitsumfeld als auch bei Unterhaltungsanwendungen eine gute Figur macht. Dies erreicht das HP 15-db0500ng vor allem durch die leistungsstarke Kombination aus AMD Ryzen-Prozessor und integrierter Radeon Vega-Grafikeinheit, von der die User in jedem Anwendungsszenario profitieren.



15,6“-Notebook mit entspiegeltem HD-Display

AMD Ryzen™ 3 2200U-Prozessor mit integrierter Radeon Vega 3-Grafik

8 GB DDR4 Dual Channel (2400 Mhz)

1 TB Festplattenspeicher

Stereo-Lautsprecher

Integriertes SD-Kartenlesegerät und Webcam inkl. Mikrofon

Bis zu 7 ½ Stunden Akkulaufzeit

2 Jahre Herstellergarantie

Das HP 15-db0500ng kann bereits jetzt direkt online auf LIDL.de bestellt werden und ist ab dem 30. Juli in den LIDL-Märkten erhältlich.

Edles Design mit Understatement

Typisch für HP besticht das HP 15-db0500ng durch sein minimalistisch anmutendes Design, das mit der texturierten Oberfläche des Gehäuses zusätzliche Akzente setzt. Diese macht das Notebook nicht nur zum optischen Hingucker, sondern sorgt dank der erzeugten Haptik auch auf der Unterseite dafür, dass das Gerät zu keinem Zeitpunkt verrutscht. Gerade beim mobilen Einsatz kommt HPs Alleskönner diese hohe Verarbeitungsqualität zugute, denn das schlanke Gerät wiegt lediglich 2 Kilogramm und misst an seiner dicksten Stelle gerade einmal 2,2 Zentimeter. Damit passt es in fast alle gängigen Laptop-Tragetaschen und lässt sich unkompliziert zum nächsten Einsatzort mitnehmen.

So leistungsstark wie nie zuvor: AMD Ryzen und Radeon Vega

AMD hat mit den Ryzen-Prozessoren eine Technologie entwickelt, die bisherige Prozessoren im Notebook-Bereich in den Schatten stellt. Dank der Zen-Architektur liefert Ryzen Höchstleistungen bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch und produziert somit weniger Hitze, was die Lebensdauer des Notebooks deutlich erhöht.

Der Ryzen 3 2200U-Prozessor zeigt sich im Cinebench-Test demzufolge durchaus performant, bleibt dank HPs Cool Sense-Lüftertechnologie stets angenehm kühl und limitiert deshalb auch nach längerer Dauerbelastung zu keinem Zeitpunkt die Prozessorleistung:

Vergrößern Der Ryzen 3 2200U-Prozessor zeigt sich im Cinebench-Test demzufolge durchaus performant. © AMD

Diese Rechenleistung wird von schnellen 8 GB DDR4-Speicher unterstützt, die im HP 15-db0500ng sogar im Dual Channel verbaut sind und dadurch noch schneller arbeiten. Sollten einmal viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sein oder rechenintensive Software wie Photoshop verwendet werden, sorgt das HP-Notebook für einen zusätzlichen Geschwindigkeitsboost.





Vergrößern Das Display überzeugt durch kräftige Farben und Schwarzwerte. Es eignet sich hervorragend für den Outdoor-Arbeitseinsatz © AMD

Entspiegeltes HD-Display mit modernem Panel

Das hochwertige Display des HP 15-db0500ng überzeugt durch kräftige Farben und Schwarzwerte. Da es zudem entspiegelt ist, sind auch beim Outdoor-Arbeitseinsatz keine Einschränkungen zu befürchten: Sonnenstrahlen und helle Reflexionen werden vermindert und die Augen geschont. Dieses Phänomen zeigt sich allerdings nicht nur im Außeneinsatz, sondern auch bei der Darstellung von Präsentationen oder Videos sowie in Games und Multimedia-Anwendungen.

Hier kann das HP 15-db0500ng besonders glänzen, denn dank der fortschrittlichen Radeon Vega 3-Grafikeinheit darf sich das Notebook durchaus als spieletauglich bezeichnen. Aktuelle Spiele meistert das Notebook flüssig bei leicht reduzierten Details, Gelegenheitsspieler auf Reisen kommen so absolut auf ihre Kosten. Die integrierten Stereo-Lautsprecher verbergen sich dabei unauffällig oberhalb der Tastatur und liefern einen für Notebooks durchaus satten Sound.





Vergrößern Das HP Notebook kommt mit einer Full Size Tastatur und mit zahlreichen Anschlüssen. © AMD

Angenehmes Tippgefühl und zahlreiche Anschlüsse

Die Full Size-Tastatur bietet einen angenehmen Druckpunkt mit haptischem Feedback beim Auslösen der Tasten, wodurch auch lange Texte mühelos von der Hand gehen. Hinzu kommt ein großzügig dimensioniertes Multi-Gesten-Touchpad mit matter Oberfläche sowie eine Webcam inklusive Mikrofon, sodass im mobilen Einsatz auf zusätzliche Eingabegeräte verzichtet werden kann.

Ausgestattet wurde das edle Chassis mit allerlei Anschlüssen, die im Arbeitsalltag unersetzlich sind: SD-Kartenleser und ein DVD-Laufwerk mit Schreibfähigkeit sorgen für Flexibilität im Datenaustausch, die zusätzlich durch USB-Anschlüsse der dritten Generation komplementiert werden. Abgerundet wird das HP 15-db0500ng durch einen HDMI 1.4b-Anschluss, mit dem auch 4K-Inhalte beispielsweise an TV-Geräte oder Projektoren übertragen werden können.

Lange Akkulaufzeit und Fast Charge-Technologie für effizientes Arbeiten

Dank der modernen Ryzen-Architektur des AMD-Prozessors bietet das HP 15-db0500ng eine sehr gute Akkulaufzeit von bis zu 7 ½ Stunden. Sollte dies im Einsatz unterwegs einmal nicht ausreichen, können dank HPs Fast-Charge-Technologie zirka 50 Prozent des Akkus in nur 45 Minuten aufgeladen werden.

Das HP 15-db0500ng kann ab sofort für 399 Euro auf LIDL.de bestellt werden. Ab dem 30. Juli ist es zudem in den LIDL-Märkten erhältlich.