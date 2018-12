Anzeige: Günstige Microsoft-Lizenzen auf GVGMall!

Die Key-Plattform GVGMall bietet neben Games auch einige tolle Angebote auf Microsoft-Lizenzen. Eine Windows-10-Pro-Lizenz erhalten Sie hier bereits für unter 11 Euro!

Windows-Lizenzen sind oft recht teuer, wer sich jedoch auf den richtigen Plattformen umsieht, kann bei diesen Lizenzen ordentlich sparen. Eine dieser Plattformen ist GVGMall , hauptsächlich bekannt durch Keys, Lizenzen, Giftcards und mehr im Bereich Gaming. Neben diesem Schwerpunkt vertreibt GVGMall allerdings auch Microsoft-Lizenzen zu Windows- oder Office-Produkten zu tollen Preisen.

Exklusiv: PC-WELT-Leser sparen noch mehr!

PC-WELT-Leser können aktuell auf der GVGMall-Plattform noch mehr sparen – exklusiv für PC-WELT-Leser bietet der Key-Seller einen Rabattcode mit dem Sie nochmals 20 Prozent auf die ohnehin schon günstigen Preise erhalten.

Rabattcode: Pcwelt20%

Vergessen Sie also nicht, den Rabattcode bei Ihrer Bestellung mit anzugeben. Durch diesen Rabattcode erhalten Sie einen 20-Prozent-Nachlass speziell auf Software-Artikel. (Beachten Sie das der Rabattcode nur für eine bestimmte Zeit gültig ist!)

Hier einige Angebote, aus dem Software-Bereich, in der Übersicht:



Office 2016 Professional Plus CD-Key Global

Original-Preis: 200,00 Euro - Preis im Angebot: 23,99 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Auf GVGMall gibt es noch viele weitere Angebote zu Software-Lizenzen, eine größere Auswahl finden Sie unter diesem Link.



Tausende tolle Gaming-Angebote auf GVGMall!

Die Key-Plattform GVGMall ist hauptsächlich für seine bemerkenswerte Auswahl an Gaming-Keys bekannt. Sie finden dort viele Angebote zu den verschiedensten Games wie Fifa 19, Just Cause 4 oder Battlefield V für die verschiedenen Spiele-Plattformen wie Playstation 4, Xbox One, Steam, Origin und Uplay.

Abseits von den Spiele-Keys selbst, gibt es auf GVGMall auch einige Angebote zu Steam Gift-Cards, Xbox Live Gift Cards, Fifa FUT Points, Spiele-Gegenstände, Power-Leveling-Angebote oder beispielsweise Fortnite-Mineralien. Hier finden Gamer alles was sie benötigen!

Und auch hier gilt: PC-WELT-Leser sparen noch mehr. Denn auch für die verschiedenen Spiele-Angebote bietet GVGMall, exklusiv für PC-WELT-Leser, einen Rabattcode auf das Gaming-Sortiment. So erhalten Sie nochmal drei Prozent Rabatt auf Ihren Gaming-Einkauf! (Beachten Sie das der Rabattcode nur für eine bestimmte Zeit gültig ist!)

Rabattcode: PCwelt3%

Hier einige Angebote, aus dem Gaming-Bereich, in der Übersicht:

Just Cause 4 PC-Key

Original-Preis: 60,76 Euro - Preis im Angebot: 42,27 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Steam Gift-Card 50 US-Dollar

Original-Preis: 44,34 Euro - Preis im Angebot: 42,53 Euro (Preis mit Rabatt-Code)

Auf GVGMall finden Sie noch dutzende weitere Angebote zu den verschiedensten Games, eine breitere Auswahl finden Sie unter diesem Link.

Warum sollten Sie GVGMall als Plattform wählen?

GVGMall wirbt mit vier Säulen, auf die die Plattform besonders viel Wert legt: Sichere Bezahlung, Garantierter-Service, eine schnelle Lieferung und eine 100-Prozent-Rückerstattung.