Anzeige: Die besten Technik-Geschenke über 150 Euro (2018)

Richtige Kracher zu Weihnachten sind unsere Geschenk-Tipps über 150 Euro. Da ist für jeden Technik-Fan etwas dabei.

Video-Beschreibung einblenden Weihnachtszeit - Geschenkezeit: Wir präsentieren auch in diesem Jahr die besten Technik-Geschenke ab 150 Euro. In zwei weiteren Videos gibt's die besten Geschenke bis 50 Euro (youtu.be/g7G9stznl2s) und die besten Geschenke bis 150 Euro (youtu.be/MA0o60s_90k).[Link auf https://youtu.be/DzsgV3Rf5VA).]



Und hier die Links zu den besten Geschenken über 150 Euro:



► Gaming-Streaming-TV-Thron Noblechairs HERO mit Fußstütze: bit.ly/2SreXLh



► Schneller Gaming Monitor LG 24GM79G-B: alnk.li/XqJ



► Notebook-/Tablet-Kombi Acer Switch 3: amzn.to/2KNngyl



► Stärkste RTX:2070-Grafikkarte ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP! Extreme: amzn.to/2PfkKkP



► Hybride Sofortbildkamera Fujifilm instax Square SQ20: amzn.to/2Ea4xfE



► Luxus-Kopfhörer Ultrasone Edition 8 EX für 1800 Euro: https://gaming.ultrasone.com



► Auch unsere T-Shirts sind coole Weihnachtsgeschenke:

www.pcwelt.de/fan



► Weihnachts-Sack-Gewinnspiel mit Preisen für über 5000 Euro:



Teilnahme vom PC aus: www.pcwelt.de/mehr/gewinnspiel

Teilnahme vom Smartphone / Tablet aus: bit.ly/2Sncbq2



► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar):

www.youtube.com/pcwelt/join



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop:

www.pcwelt.de/fan

Sie suchen noch coole Technik-Geschenke für Weihnachten, die auch gerne etwas teurer sein dürfen? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir stellen Ihnen sechs tolle Gadgets für über 150 Euro vor. Darunter ein mit E-Sportlern entwickelter Gaming-Stuhl, ein schneller und preisgünstiger Gaming-Monitor eine hybride Sofortbildkamera, Luxus-Kopfhörer, die stärkste Grafikkarte und ein tolles 2-in-1-Gerät. Zudem verlosen wir einige der hier vorgestellten Produkte über unser "Weihnachts-Sack-Gewinnspiel" (siehe Kasten unten). Weitere Anregungen für Weihnachtsgeschenke finden Sie in unseren Geschenke-Tipps bis 50 Euro sowie den Geschenke-Tipps bis 150 Euro . Konkret empfehlen wir dieses Jahr folgende Produkte, die über 150 Euro kosten:

Gaming-Streaming-TV-Thron Noblechairs HERO mit Fußstütze für 520 Euro

Vergrößern Noblechairs HERO Gaming Stuhl + Fußstütze © Noblechairs

Beginnen wir die Geschenketipps mit dem neuen HERO Gaming-Stuhl mit Fußstütze von Noblechairs , der laut eigener Aussage bislang ergonomischste und funktionsreichste Gaming-Stuhl - um auch noch nach vielen Stunden Zocken und Arbeiten einen hohen Komfort zu gewährleisten! Um das so hinzukriegen, hat sich Noblechairs für das Design Input von E-Sportlern geholt. Die neue Lendenwirbelstütze in der Rückenlehne ist stufenlos einstellbar und die Kopfstütze ist mit sogenannten Memory Foam gefüllt, damit sie sich besser an Ihre Kopfform anpasst. Es gibt jetzt eine größere Sitzfläche und größere Rückenlehne mit einer bequemen Kaltschaumpolsterung und größere Armlehnen, die ebenfalls gepolstert sind. Die Fußstütze fördert zusätzlich die Durchblutung und entlastet Füße und Rücken, wodurch sie zu einer guten Körperhaltung beiträgt. Mit dem Bundle aus Hero & Fußstütze wird der Gaming-Thron zum sehr bequemen TV- und Streaming-Sessel. Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen einen Noblechairs HERO mit Fußstütze im Wert von 520 Euro.

Schneller Gaming Monitor LG 24GM79G-B für 230 Euro

Vergrößern Gaming-Monitor LG 24GM79G-B © LG

Sie wünschen sich einen schnellen und preisgünstigen Gaming-Monitor? Dann schreiben Sie sich den LG 24GM79G-B auf Ihren Wunschzettel! Er bietet eine Bildwiederholrate von rasanten 144 Hertz und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde für nur rund 230 Euro. Das 24-Zoll-Display arbeitet mit einer flimmerfreien LED-Hintergrundbeleuchtung und löst in Full-HD auf. Neben der adaptiven Bild-Synchronisierung “Dynamic Action Sync” ist auch AMDs FreeSync-Technik an Bord - das LG-Display eignet sich also insbesondere für Gaming-PCs mit Radeon-Grafikkarte. Zu den weiteren Gaming-Funktionen des LG-Bildschirms gehören der Black Stabilizer - der hellt dunkle Bereiche in Spielen auf, und Sie erkennen Gegner früher, die “Motion Blur Reduction”, die Bewegungsunschärfe verringert und die Game-Presets. Das sind optimierte Voreinstellungen wie etwa der FPS Mode für Shooter, die Sie direkt über die Bedienelemente auf der Unterseite des Display aktivieren können.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen drei Gaming-Monitor LG 24GM79G-B, die je rund 230 Euro kosten.

Convertible Acer Switch 3 für 460 Euro

Vergrößern Convertible Acer Switch 3 © Acer

Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob Sie sich ein Tablet oder Notebook wünschen sollen, dann schreiben Sie einfach das Acer Switch 3 auf Ihren Wunschzettel. Das vereint nämlich beide Geräte in einem Produkt! Über einen starken Magneten sind Tastatur und Bildschirm verbunden - und das sehr stabil! Zum Aufstellen gibt es einen Kickstand am Bildschirm, für einen Bildschirmwinkel von bis zu 165 Grad. Außerdem dient die Tastatur auch gleichzeitig als Schutz beim Transport, wenn Sie das Gerät zusammenklappen. Wenn Sie die Tastatur nicht brauchen, weil Sie nun noch einen Film oder Videos auf Youtube gucken möchten, dann können Sie diese ganz einfach abnehmen und das Acer Switch 3 als Tablet nutzen - und genau damit eignet sich das Gerät wirklich für jeden Einsatzzweck! Zu den Specs: Dieses Acer Switch 3 arbeitet mit dem Quad-Core-Prozessor Intel Pentium N4200 mit bis zu 2,5 GHz Boost-Takt, Intel Graphics 505 und 4 GB LPDDR3 Arbeitsspeicher. Das IPS-Touch-Display ist 12,2 Zoll groß und zeigt Inhalte mit 1920 x 1200 Pixel an. Der Speicher ist 64 GB groß und per Micro-SD-Karte erweiterbar. Weil das Tablet auch ein Notebook ist, hat das Switch 3 noch einen USB-3.0- und einen USB-C Anschluss. Natürlich dürfen auch Kameras für die Videotelefonie nicht fehlen, die lösen mit 5 und 2 Megapixel auf. Die Akkukapazität reicht laut Acer für lange 8 Stunden. Und als Betriebssystem kommt Windows 10 S zum Einsatz.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen das Acer Switch 3 im Wert von rund 460 Euro.

Stärkste 2070-Grafikkarte ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP! Extreme für 650 Euro

Vergrößern ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP! Extreme © Zotac

Sie wünschen sich eine RTX-2070-Grafikkarte, wissen aber nicht welche? Wie wär’s mit der aktuell stärksten RTX 2070 auf dem Markt, der ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP! Extreme mit 8 Gigabyte GDDR6-Grafikspeicher. Die rennt mit einem garantieren Boost-Takt von mindestens 1860 MHz und auch der Speicher ist mit 1800 MHz übertaktet. Das reicht für flüssige Bildraten in Ultra-HD: Knapp 50 Bilder/s liefert die ZOTAC-Grafikkarte in Far Cry 5 mit hohen Einstellungen mit aktiviertem HDR. Bei Assassin's Creed: Origins sind es rund 46 Bilder/s mit HDR und der Einstellung “sehr hoch”. Für eine niedrige GPU-Temperatur sorgt das neuen Lüfterdesign ICESTORM 2.0. Im Zusammenspiel mit der Active Fan Control arbeiten die Lüfter auch effizienter und senken so den Geräuschpegel. Mit dem SPECTRA RGB Beleuchtungssystem lasen Sie die Grafikkarte mit diversen Farb-, Helligkeits- und Beleuchtungsmodi individuell erstrahlen! An Anschlüssen bietet die AMP! Extreme 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 und 1x USB-C mit DisplayPort 1.4, also VirtualLink, für den Anschluss von VR-Headsets. Vorbildlich ist die Garantiezeit: ZOTAC gewährt nach der Produkt-Registrierung satte 5 Jahre Hersteller-Garantie.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen eine ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP! Extreme im Wert von rund 650 Euro.

PC-WELT-Xmas-Adventskalender & Weihnachts-Sack-Gewinnspiel In unserem Adventskalender gibt es keine Schokolade, sondern tolle Vollversionen! Schauen Sie täglich vorbei - es lohnt sich ➤ Zum PC-WELT-Xmas-Adventskalender Und beim Weihnachts-Sack-Gewinnspiel gibt es Preise für über 7000 Euro zu gewinnen: ➤ Teilnahme vom PC aus

➤ Teilnahme vom Smartphone / Tablet aus



Luxus-Kopfhörer Ultrasone Edition 8 EX für 1800 Euro

Vergrößern Luxus-Over-Ear Ultrasone Edition 8 EX © Ultrasone

Perfekter Klang - made in Germany! Die bayrische Kopfhörer-Manufaktur Ultrasone steht für eine einzigartige natürliche Klang-Signatur. Vom sportlichen In-Ear-Modell bis zum Referenz-Kopfhörer deckt Ultrasone eine Vielzahl von Einsatzgebieten und Preisklassen ab. Für die Verlosung haben wir uns aber natürlich das Luxus-Modell Ultrasone Edition 8 EX für satte 1799 Euro herausgepickt. Was zeichnet einen sehr guten Kopfhörer aus? Er muss natürlich sehr gut klingen. Doch der Ultrasone Edition 8 EX klingt nicht nur bombastisch gut, sondern hat noch viel mehr auf dem Kasten. Das patentierte S-Logic EX System sorgt für einzigartige Räumlichkeit - der Kopfhörer bezieht nämlich auch das individuelle Außenohr mit ein. Dadurch hört ihr noch mehr klangliche Details. Der Luxus-Kopfhörer ist extrem hochwertig verarbeitet und setzt auf edle Materialien wie Keramik-Inlay mit lasergraviertem Logo. Der Ultrasone Edition 8 EX ist auch schön leicht und lässt sich individuell an die Kopfform anpassen - das garantiert einen langen und dabei ermüdungsfreien Tragekomfort. Dank der geschlossen Ohrhörer sind Sie auch vollkommen abgeschirmt und können sich voll auf Musik oder Spielgeschehen konzentrieren. Apropos abgeschirmt: Das gilt auch für die Elektronik, Ihr Kopf ist also nahezu keinem Magnetfeld ausgesetzt. Das hochwertige Kabel ist schön lang und robust dank LEMO-Steckverbindern - und flexibel: Per vergoldetem Adapter wechseln Sie von der 3,5 mm Stereo-Miniklinke fürs Smartphone ruckzuck auf die 6,3 mm Stereoklinke der Stereo-Anlage.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen zwei Ultrasone Edition 8 EX im Wert von je 1800 Euro.

Hybride Sofortbildkamera Fujifilm instax Square SQ20 für 200 Euro

Vergrößern Sofortbildkamera Fujifilm instax Square SQ20 © Fujifilm

Gerade erst auf den Markt gekommen ist die hybride Sofortbildkamera Fujifilm instax Square SQ20 . Sie kombiniert digitale Technik mit analoger Sofortbildfotografie. Vor der Belichtung - also bevor Sie Fotos mit dem typischen weißen Rahmen drucken - können Sie die Fotos auf dem großen TFT-Display ansehen und sogar bearbeiten. Dazu werden die Bilder im internen Speicher abgelegt, der Platz für 50 Fotos oder 30 Sekunden Video hat. Natürlich können Sie den Speicher via Speicherkarte erweitern. Sie können für ein Foto verschiedene Filter auswählen, eine Vignettierung aktivieren oder auch die Helligkeit anpassen. Wenn Sie das mal vergessen haben, ist das auch kein Problem: Sie können auch nachträglich die Bilder anpassen. Außerdem gibt es verschiedene Aufnahmemodi - zum Beispiel die Doppelbelichtung. Hier machen Sie zwei Fotos nacheinander, die dann auf einem Bild zusammenliegen - man kann wirklich kreativ werden! Es gibt außerdem einen Motion-Modus mit einer 15-sekündigen Aufnahme. Anschließend können Sie in der Galerie einen Frame aussuchen und das Standbild ausbelichten.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen eine Fujifilm instax Square SQ20 im Wert von rund 200 Euro.