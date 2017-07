Anytime: WhatsApp-Alternative von Amazon in Arbeit

Mit Anytime plant Amazon einen eigenen Messenger mit Funktion zum Einkaufen und Reservieren.

Vergrößern Arbeitet Amazon an einer Alternative zu WhatsApp und Co.? © amazon.com

Der Online-Versandhändler Amazon will offenbar einen eigenen Messenger auf dem Markt etablieren. Aktuell werden Kunden nach ihren Wünschen für einen solchen Dienst befragt. Auch ein Name für die WhatsApp-Alternative steht wohl schon fest: Anytime. Im Gegensatz zu ähnlichen Diensten soll Anytime das Einkaufen per Messenger erlauben. Neben Produkten von Amazon lassen sich voraussichtlich auch Flüge buchen und Hotelzimmer oder Tische im Restaurant reservieren.

Amazon möchte Anytime für Smartphones, Tablets und PCs anbieten. Eine Integration in Alexa ist ebenfalls denkbar. Dann könnten Nachrichten über die smarten Lautsprecher des Herstellers per Sprache verfasst und verschickt werden. Wann Anytime erscheinen könnte, ist aktuell noch unklar. Amazon wollte die Arbeiten an einem eigenen Messenger noch nicht bestätigen.

