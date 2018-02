Annihilation: Netflix zeigt Science-Fiction-Thriller bereits 17 Tage nach Kinostart.

Netflix zeigt den Science-Fiction-Thriller „Annihilation“ („Auslöschung“) in Deutschland exklusiv ab dem 12. März.

Netflix zeigt den Science-Fiction-Thriller „Annihilation“ (englisch für „Auslöschung“) in Deutschland exklusiv ab März. Damit sehen deutsche Netflix-Kunden den Science-Fiction-Film nur wenige Tage nach dem Kino-Start in den USA. In die deutschen Kinos kommt „Annihilation“ dagegen nicht.

Paramount zeigt „Annihilation“ zwar in den US-Kinos (sowie in den Kinos von Kanada und China), doch die Filmrechte in Deutschland und in einigen anderen Ländern gingen exklusiv an Netflix. Annihilation-Regisseur Alex Garland (Regisseur von "Ex Machina") kritisierte diese Entscheidung; er hätte es bevorzugt, wenn sein Film generell auf Kino-Leinwänden gezeigt würde und nicht auf kleineren Bildschirmen, wie es bei vielen Netflix-Nutzern nun einmal der Fall ist. Denn sein Film sei für eine große Leinwand gemacht.

Netflix wird Annihilation demnach ab dem 12. März 2018 zeigen, wie der Video-Streamingdienst hier offiziell mitteilt. Denn der Film-Streamingdienst muss laut Medienberichten 17 Tage Abstand zum US-Kino-Start halten. US-Kino-Start war am 23. Februar 2018.

Zur Handlung laut Wikipedia: „Als zwölftes Expeditionsteam der geheimen Organisation Southern Reach werden vier Wissenschaftlerinnen in ein Gebiet geschickt, das als Area X bekannt ist. Seit vor 30 Jahren ein unbekanntes Ereignis den Landstrich erschütterte, überwuchert dort nun die Natur die letzten Überbleibsel menschlicher Zivilisation. Doch ihr Auftrag ist nicht einfach: Die Gruppe soll nicht nur das Areal und seine Tier- und Pflanzenwelt erforschen, sondern auch die Ursachen für das mysteriöse Unglück aufdecken. Die Mitglieder der vorherigen elf Forscherteams starben entweder an Krebs, begingen Suizid oder verschwanden spurlos.“

