Nintendos erstes Animal-Crossing-Spiel für Smartphones wird am 22. November erscheinen. Das bietet das Spiel.

Vergrößern Animal Crossing: Pocket Camp erscheint am 22.11. © Nintendo

Das dritte Nintendo-Spiel für Smartphones wird am 22. November erscheinen. Für diesen Tag hat Nintendo per Tweet die Veröffentlichung von Animal Crossing: Pocket Camp angekündigt. Das Spiel wird für iOS und Android weltweit erscheinen: Bisher war der Titel nur in Australien verfügbar, wodurch die Server getestet werden können.

Animal Crossing: Pocket Camp ist nach Super Mario Run un Fire Emblem Heroes der dritte Nintendo-Titel, der für eine nicht von Nintendo stammende Hardware veröffentlicht wird. Und ähnlich wie Super Mario und Fire Emblem ist auch Animal Crossing eine für Nintendo enorm wichtige Reihe, die mit dem Titel Animal Crossing für Nintendo 64 im Jahr 2001 begann. Bei Pocket Camp für iOS- und Android-Geräte spielt sich das Geschehen rund um einen Camping-Platz und dessen Umgebung ab, in dem sich die Spieler treffen und miteinander interagieren können. Dabei kann sich der Spieler auch mit Tieren anfreunden.

Einen Animal-Crossing-Ableger für Smartphones hatte Nintendo bereits im April 2016 angekündigt. Anders als geplant, erschien das Free-to-Play-Spiel aber nicht im Herbst 2016, sondern nun erst ein Jahr später.