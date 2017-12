Angebots-Premiere: Fire TV und Echo Show günstiger

Amazon wird Echo Show und Fire TV am Mittwoch (13.12.) zum ersten Mal zu einem reduzierten Preis anbieten. Die Details.

Vergrößern Amazon Echo Show und Fire TV zum ersten Mal im Angebot © Amazon

Die Aktion Amazon Last Minute Angebote ist im Gange und am Mittwoch, den 13. Dezember 2017, wird es eine Premiere geben: Zum ersten Mal wird Amazon seine Geräte Echo Show und Fire TV zu einem reduzierten Preis anbieten. Bisher gab es immer wieder Echo-Angebote, aber davon war noch nicht Echo Show betroffen. Auch der Fire TV Stick war in den letzten Wochen immer wieder deutlich günstiger erhältlich, aber nicht der neue Fire TV.

Echo Show ist ein smarter Lautsprecher mit Bildschirm, der seit Mitte November in Deutschland erhältlich ist. Den Praxis-Test zum Echo Show lesen Sie hier. Regulär ist Echo Show für 219,99 Euro erhältlich. Ab Mittwoch (13.12.), um 9 Uhr wird Echo Show vorübergehend für 144,99 Euro und 34 Prozent günstiger erhältlich sein. Sie sparen also 75 Euro.



>> Zum Angebot (gültig ab 13.12, 9 Uhr!): Echo Show für 144,99 Euro statt 219,99 Euro (-34 Prozent)



Der neue FireTV mit 4K-Unterstützung und Alexa-Sprachfernbedienung kostet regulär 79,99 Euro. Ab Mittwoch (13.12.), 9 Uhr wird es das Gerät mit einem Rabatt von 20 Euro für 59,99 Euro geben. Auch hier handelt es sich um eine vorübergehende Preissenkung, deren Dauer uns nicht bekannt ist. Amazon hatte den neuen Fire TV mit 4K, HDR und Alexa im September 2017 vorgestellt. Der neue Fire TV ist schneller und stärker als der alte Fire TV Stick und kann Videos mit 4K und mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde mit HDR und Dolby Atmos Audio auf einem entsprechend fähigen Fernseher abspielen. Zusätzlich besitzt das Gerät auch ein neues Design und kann so besser hinter einem Fernseher verstaut werden. Weitere Infos zu dem Gerät finden Sie in diesem Beitrag.

>> Zum Angebot (gültig ab 13.12., 9 Uhr!): Neuer FireTV für 59,99 Euro statt 79,99 Euro (-25 Prozent)

Hinweis: Der Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Angebote kann sich ändern. Sollten die besagten Angebote ab 9 Uhr am 13.12. nicht verfügbar sein, dann versuchen Sie es bitte später noch einmal!

Folgende Amazon-Geräte sind aktuell ebenfalls im Angebot:

>> Kindle für 49,99 Euro statt 69,99 Euro (Rabatt: 20 Euro)

>> Kindle Paperwhite für 99,99 Euro statt 119,99 Euro (-20 Euro)

>> Echo Dot für 34,99 Euro statt 59,99 Euro (-25 Euro)

>> Fire Kids Edition für 79,99 Euro statt 119,99 Euro (-40 Euro)

>> Fire HD 8 Kids Edition für 89,99 Euro statt 139,99 Euro (-50 Euro)

Sollte es ab dem 13.12., 9 Uhr weitere Amazon-Geräte im Angebot geben, dann finden Sie diese Angebote in diesem Beitrag als Update!