AndroidWelt XXL 1/2019 jetzt am Kiosk: Das Handbuch 2019

Im ersten Teil der neuen AndroidWelt XXL 1/2019 befassen wir uns mit Android-Grundlagen. Wir geben Ihnen allgemeine Tipps und Lösungen für gängige Probleme wie Speicherknappheit oder Sync-Fehler. Außerdem stellen wir Ihnen nützliche Apps vor. Apropos Apps: Nutzen Sie Whatsapp? Dann finden Sie dazu in unserem Schwerpunkt „Kommunikation und soziale Netzwerke“ viele nützliche Infos. Außerdem haben wir Snapchat sowie die beiden Mailprogramme Gmail und Outlook näher betrachtet. Natürlich kommt auch die Sicherheit Ihrer Daten nicht zu kurz: Mit unseren Anleitungen verschlüsseln Sie Ihr Mobilgerät, können anonym chatten und surfen sowie Ihr WLAN und alle vernetzten Geräte absichern. Auch zur Unterhaltung haben wir einige Artikel parat. Neben einem großen Navi- und Urlaubs-Special mit Apps, Tipps und Ratgebern beschäftigen wir uns mit Fernsehen und Lesen auf dem Smartphone, geben Ihnen Fototipps und erklären, wie Sie am besten online und kontaktlos mit dem Smartphone zahlen. Und selbst die Android-Profis kommen bei uns nicht zu kurz. Für sie haben wir uns unter anderem mit Custom-ROMs und der Android Debug Bridge beschäftigt. Die neue AndroidWelt XXL 1/2019. Jetzt am Kiosk.



Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt XXL:

Android-Grundlagen - Alltägliche Tipps und Tricks

Die besten Android-Tipps: Wir haben die besten Android-Tipps für Sie zusammengestellt.

Tipps zum Play Store: Wir haben den Google Play Store genauer unter die Lupe genommen.

Smartphone entrümpeln: AndroidWelt verrät Ihnen, wie Sie auf Ihrem Smartphone unnötigen Ballast loswerden.

Smartphone wie neu: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Geräte wieder auf Vordermann bringen.

Smartphone-Umzug: Sie haben sich ein neues Smartphone gleistet und wollen alle Daten von Ihrem alten Gerät auf den neuen Androiden übertragen? AndroidWelt erklärt Ihnen, wie Sie den Umzug sicher durchführen.

Sync-Probleme lösen: Damit Sie von all Ihren Geräten auf die jeweils aktuellste Version sämtlicher Daten zugreifen können, gibt Ihnen AndroidWelt in diesem Artikel Schritt-für-Schritt-Anleitungen an die Hand, mit denen Sie die häufigsten Synchronisierungsprobleme lösen.

Internetzugang: Wir haben die gängigsten Browser unter die Lupe genommen und stellen Ihnen auch einige Exoten vor.

Neues Startmenü: Mit Android-Launchern fühlen sich alte Geräte wieder wie neu an, und aktuelle Geräte lassen sich damit oft komfortabler bedienen. Die schönsten und funktionalsten Launcher für Android stellen wir Ihnen hier vor.

So lösen Sie jedes Update-Problem: Neben einem vernünftigen Nutzerverhalten erfordert die Sicherheit eines Mobilgerätes vor allem eines: Updates fürs Betriebssystem und Apps, um Sicherheitslücken zu stopfen. Doch manchmal gibt es diese Updates nicht. Wir sagen Ihnen, was Sie in diesem Fall machen können.

Kommunikation und soziale Netzwerke - Messenger, Mail und mehr

Whatsapp-Tipps: Die Macher von Whatsapp spendieren dem Programm laufend neue praktische Funktionen. Wir haben die besten Tipps zu den aktuellen Neuerungen für Sie parat.

Whatsapp-Troubleshooting: AndroidWelt erklärt Ihnen, wie Sie die häufigsten Probleme in den Griff bekommen.

Die besten Tipps zu Outlook: Microsoft Outlook ist für viele Firmen unverzichtbar. Damit Sie den E-Mail-Dienst optimal nutzen können, stellt AndroidWelt Ihnen die besten Tipps und Tricks vor.

Die besten Tipps zu Gmail: AndroidWelt hat die besten Tricks für Gmail auf dem Computer sowie auf dem Smartphone für Sie zusammengestellt.

Die besten Tipps für Snapchat: Snapchat macht in puncto Funktionsumfang Facebook, Whatsapp und Instagram Konkurrenz. AndroidWelt stellt Ihnen die besten Tricks für die App vor.

Sicherheit und WLAN - Alles absichern

Android sicher machen: Wir haben einen Blick in die aktuellen Sicherheitseinstellungen geworfen.

Alles verschlüsseln: AndroidWelt verrät Ihnen, wie Sie wirklich alles auf Ihrem Smartphone kodieren.

Anonym chatten: AndroidWelt stellt Ihnen vier Chat-Apps vor, die Ihre Kommunikation verschlüsseln.

So hinterlassen Sie keine Spuren im Internet: AndroidWelt erklärt Ihnen, wie Sie der Datensammelwut der Webseitenbetreiber entgehen.

Die besten Passwortmanager: Wem seine Daten wichtig sind, der sollte einen guten Passwortmanager nutzen.

Schutz für alle Ihre Geräte: Wir haben geprüft, welcher Antivirenhersteller alle Geräte schützen kann.

Gratis-WLAN für alle!: Wir zeigen, wie Sie in öffentlichen WLANs vorgehen sollten.

So schützen Sie Ihr Heimnetz: Geräte im heimischen Netzwerk laden mit unentdeckten Sicherheitslücken Angreifer ein. Mit diesen Tipps verhindern Sie das.

Navigation und Urlaub - Alles für die Reise

Tipps zu Google Maps: Die besten Tipps für die Navi-App

Offline navigieren: „Here We Go“ holt die kostenlose Offline-Navigation auf Ihr Smartphone

Outdoor mit dem Smartphone: Die besten Tipps zur Planung und Durchführung von Outdoor-Aktivitäten

Mobile Routenplaner: Wir stellen eine kleine Auswahl der besten Navi-Apps für Ihr Smartphone vor.

Die besten Apps für den Urlaub Wie Sie Ihren Urlaub am PC vorbereiten und alle Infos auf Ihr Smartphone übertragen

Outdoor-Apps: Mit den richtigen Android-Apps macht der Sommer noch mehr Spaß.

Reiseführer-Apps: Passend zur Urlaubszeit haben wir verschiedene Reiseführer-Apps zusammengestellt.

Android Auto: Android Auto ist Googles Lösung zur Integration von Android-Smartphones in das Infotainmentsystem eines modernen Pkw.

Die besten OK-Google-Sprachbefehle fürs Auto: Beim Autofahren gehören beide Hände ans Steuer. Dank Sprachsteuerung können Sie dennoch auf viele Smartphone-Funktionen zugreifen.

Lifestyle - Unterhaltung mit dem Smartphone

Fototipps für den Urlaub: Wir geben Ihnen Fototipps für die beliebtesten Reiseziele.

Bildbearbeitungs-Apps: Nicht immer gelingen Bilder so, wie man will. Unsere Bildbearbeitungs-Apps helfen.

Youtube-Tipps: Wir sagen Ihnen, was die Videoplattform Youtube alles zu bieten hat.

Sport überall live schauen: Mit unseren Tipps versäumen Sie kein Spiel, egal, ob am Notebook, Tablet oder Smartphone, im In- oder Ausland.

Mobil fernsehen: Wir stellen die besten kostenlosen Android-Apps fürs mobile Fernsehen vor.

Digital lesen: Der Markt für elektronische Zeitschriften, Zeitungen und Bücher ist komplex.

Livehintergründe: Wer statische Hintergründe auf dem Mobilgerät bestenfalls langweilig findet, der greift zu einem der zahlreichen Livehintergründe.

Kontaktlos bezahlen: Lesen Sie hier, wie kontaktloses Bezahlen per Smartphone funktioniert.

So bezahlen Sie in Onlineshops: Onlineeinkäufe lassen sich mit bis zu einem Dutzend verschiedener Methoden bezahlen. AndroidWelt erläutert die einzelnen Bezahloptionen und nennt ihre Risiken sowie die Vor- und Nachteile.

Smart Home in der Praxis: Intelligente Geräte machen das Leben einfacher und sicherer. Stimmt das wirklich? Wir machen den Praxistest mit smarten Lampen sowie programmierbaren Schaltsteckdosen und geben hilfreiche Tipps.

Android für Profis - Mehr herausholen

Die besten Entwickleroptionen unter Android: Die Entwickleroptionen richten sich nicht nur an App-Designer und -Developer, sondern können auch im Alltag gute Dienste leisten. AndroidWelt stellt Ihnen die besten Anwendungsszenarien vor.

Alles zu Android 9 „Pie“: Anfang August 2018 hat Google recht überraschend bereits Android 9 „Pie“ verteilt. Wir zeigen Ihnen, welche Funktionen in der finalen Version gelandet sind und wie Sie diese bei älteren Geräten nachbilden können.

Custom-ROMs auf Basis von Android 8: Das Angebot an Custom-ROMs mit Android 8.1 ist inzwischen sehr vielfältig. Wir haben uns sechs Anbieter angesehen und sagen Ihnen, welcher für Sie der richtige ist.

Die Android-Kommandobrücke als nützliches Werkzeug: Der Schlüssel zum Android-System ist die Android Debug Bridge. Diese Schnittstelle ist nicht nur für Bastler zum Aufspielen von Custom-ROMs gedacht, sondern kann auch zu Backups und Rettungsaktionen dienen.

