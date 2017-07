AndroidWelt Sonderheft 1/2017 jetzt am Kiosk: Die besten Tipps & Apps

Im neuen AndroidWelt Sonderheft 1/2017 finden Sie die besten Tipps & Apps für das auf dem deutschen Markt führende mobile Betriebssystem.

Im neuen AndroidWelt Sonderheft 1/2017 geben wir Ihnen in den Android-Grundlagen die wichtigsten Informationen an die Hand, die Sie für die Nutzung eines Android-Smartphones oder -Tablets benötigen, zeigen Ihnen im Special Sicherheit , wie Sie Ihre Daten am besten absichern und wie Sie sich vor oder bei einem Verlust Ihres Mobilgeräts schützen. Das Special Internet behandelt Themen rund ums Web. Im Special Navigation entdecken Sie, wie Sie mehr aus Ihren Android-Geräten herausholen und unter Kommunikation und soziale Netzwerke beschäftigen wir uns damit, wie das vernetzte Leben aussieht. Neben 120 Tipps stellen wir Ihnen im Heft 145 nützliche Apps nach Einsatzgebiet vor. Das neue AndroidWelt Sonderheft 1/2017. Jetzt am Kiosk.



Eine Auswahl der Themen im neuen AndroidWelt Sonderheft:

Android-Grundlagen - So klappt der Einstieg

Tipps zum Play Store: Wir haben uns mit dem Google Play Store beschäftigt und geben Ihnen Tipps zum Einrichten und zum Nutzen des Shops.

Die besten Tipps zu den Google Apps: Google hat zahlreiche praktische Apps in petto: Davon sind einige, wie beispielsweise Hangouts, Google Maps oder G-Mail, sogar auf Android-Smartphones vorinstalliert. AndroidWelt bringt die besten Tricks für die Google-Anwendungen.

Top Android-Widgets: Mit praktischen Widgets holen Sie sich vielfältigste Informationen auf den Homescreen. Von To-do-Listen bis hin zu Fahrplananzeigen haben wir die besten Anwendungen für Sie zusammengestellt.

Achtung, Foto!: Die vorinstallierten Kamera-Apps der Hersteller entfalten oft nicht das ganze Potenzial der Kameratechnik Ihres Smartphones. Wir stellen Ihnen Kamera-Apps vor, mit denen Sie nicht nur schönere Bilder schießen – oft haben die Tools auch Echtzeitfilter und ausgereifte Nachbearbeitungsfunktionen an Bord.

Der große Akku-Guide: Soll man den Akku vor dem Aufladen entleeren? Tut Wärme dem Stromspender gut? Und gibt es eigentlich den Memoryeffekt noch? Mit diesen und anderen Fragen zur Akkupflege haben wir uns genauer befasst.

Mehr Saft: Ihr Smartphone-Akku gibt immer früher den Geist auf? Diese elf Apps spüren Stromfresser auf, informieren Sie darüber, wann Ihr Smartphone an die Steckdose muss, und verlängern die Akkulaufzeit.

Sicherheit - So schützen Sie sich

Android verschlüsseln: Damit Ihre sensiblen Daten niemals in falsche Hände geraten, sollten Sie diese verschlüsseln. AndroidWelt verrät Ihnen, wie Sie wirklich alles auf Ihrem Smartphone kodieren.

Sichern und wiederherstellen: AndroidWelt hat insgesamt zwölf Backup- und Restore-Apps aus dem Google Play Store für Sie herausgesucht, mit denen Sie direkt auf Ihrem Smartphone ein Backup erstellen können.

Die besten Tricks für Cloudspeicher: Dropbox, Google Drive und Microsoft Onedrive sind die beliebtesten Onlinespeicher. Wir nennen neue Funktionen und verraten die besten Tipps – wo nötig, auch für die Cloudkonkurrenz.

Smartphone wiederfinden: Wenig trübt die Stimmung so heftig wie ein gestohlenes Smartphone. Einem Dieb müssen Sie aber nicht vergeblich hinterherfluchen – jedenfalls nicht, wenn Sie vorher die richtige App installiert haben. Im Play Store gibt es eine ganze Reihe kostenloser Applikationen, mit denen Sie den geliebten Taschencomputer per GPS, WLAN-Ortung oder Alarm wiederfinden können.

Internet - Schnell und sicher im Netz

Schritt für Schritt: Google Chrome: In diesem Artikel gibt AndroidWelt Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, mit der Sie den Google-Chrome-Browser auf Ihrem Android-Smartphone einrichten und die Basisfunktionen nutzen können.

Google Chrome: Tipps und Tricks für Fortgeschrittene und Profis: Die Browser-App Google Chrome bietet viele, aber teilweise etwas versteckte Funktionen. Damit Sie wirklich alle nutzen können, hat AndroidWelt die besten Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt.

Internetzugriff: Ohne Browser kein Internet. Doch jeder Anwender hat so seine eigenen Vorstellungen davon, wie das Zugangsprogramm aussehen muss: Die einen wollen es möglichst einfach und übersichtlich, die anderen suchen viele Funktionen und Anpassmöglichkeiten. Wir haben die gängigsten Browser unter die Lupe genommen und stellen Ihnen auch einige Exoten vor.

Smartphone optimal im WLAN: Surfen über WLAN hat viele Vorteile. Doch nicht immer klappt die Verbindung so, wie sie soll. Wir haben uns mit dem Einrichten und den gängigsten Problemen des WLAN beschäftigt.

Netzdiagnose per App: Wenn Ihr WLAN streikt, können Sie sich auch per Smartphone auf die Fehlersuche begeben. AndroidWelt hat praktische Diagnose- und Analysetools für Sie zusammengestellt, mit denen Sie alles aus Ihrem WLAN herausholen.

Navigation - So kommen Sie sicher ans Ziel

Schritt für Schritt: Google Maps: Die Navi-App Google Maps zeigt Ihnen den schnellsten Weg von A nach B. AndroidWelt erklärt Ihnen in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie die Anwendung einrichten und für die Routenplanung nutzen.

Google Maps: Tricks für Fortgeschrittene und Profis: Die Google-Maps-App bietet neben der Routenplanung noch zahlreiche weitere praktische Funktionen: AndroidWelt hat die besten Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt.

Navi-Apps: Wer viel in unbekannten Gefilden unterwegs ist, weiß gute Navigations-Apps zu schätzen. Wir stellen Ihnen eine kleine Auswahl der besten kostenlosen Helfer für Ihr Smartphone vor.

Kommunikation und soziale Netzwerke - Whatsapp, Facebook & Co.

Mobile Postboten: Jedes Smartphone kommt mit einem vorinstallierten Mailclient. Doch der bietet selten das, was man als Anwender haben möchte. Im Play Store finden sich daher viele Alternativen zu den Apps der Hersteller. Wir haben uns die klassischen Programme, aber auch eher unbekannte Mail-Apps angesehen.

Whatsapp-Tricks für Fortgeschrittene und Profis: Whatsapp hat die klassische SMS fast verdrängt. Android-Welt hilft Ihnen mit praktischen Tipps, den beliebten Instant-Messagingdienst optimal nutzen. Dabei werden Sie sicherlich die eine oder andere Funktion entdecken, die Sie zuvor noch nicht kannten.

Mobile Plaudertaschen: Seitdem Whatsapp zu Facebook gehört, haben viele Anwender Bedenken wegen des Datenschutzes. Wir haben uns Messenger-Apps hinsichtlich ihrer Funktionen, aber auch der Bedienbarkeit angesehen.

Facebook-Tricks für Fortgeschrittene und Profis: Posten, kommunizieren, sicher verwalten: AndroidWelt hat die besten Tricks für Sie zusammengestellt, mit denen Sie das Maximum aus dem sozialen Netzwerk herausholen.

Instagram-Tricks für Fortgeschrittene und Profis: Damit Sie mit Ihrem Instagram-Profil richtig durchstarten können, müssen Sie einiges beachten: AndroidWelt hat die besten Tipps zu dem Fotonetzwerk für Sie parat.

