AndroidWelt 6/2018 jetzt am Kiosk: 10 Jahre Android

Die besten Tipps zu Google Maps: Mit dem Smartphone und dem Kartendienst Google Maps kommen Sie überall auf der Welt an Ihr Ziel. AndroidWelt hat die besten Tipps und Tricks für die Verwendung der Navi-App für Sie zusammengestellt. So erklären wir Ihnen unter anderem, wie Sie in fremden Städten Ihr geparktes Auto wiederfinden, wie Sie Ihre Route auf dem Rechner planen und dann auf Ihr Smartphone übertragen und was es mit der neuen „Erkunden“-Funktion auf sich hat.