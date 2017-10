Datensicherheit ist so wichtig wie nie. Egal, ob ausländische Geheimdienste, perfide Hacker oder nur der neugierige Nachbar – machen Sie es niemandem zu leicht, an Ihre Daten zu kommen! In der neuen AndroidWelt 6/2017 zeigen wir, was Sie tun können, um Ihre Mobilgeräte effektiv zu schützen.

Vergrößern AndroidWelt 6/2017 jetzt am Kiosk: Schützen Sie Ihre Daten!

Viren und Malware sind längst nicht mehr nur ein Problem für PCs. Auch Mobilgeräte werden immer mehr zum Ziel von Hackern. Im besten Fall lässt sich der Virus durch eine Neuinstallation beseitigen. Im schlimmsten Fall haben Sie sich einen Erpresservirus eingefangen und kein Backup Ihrer Daten. Damit Ihnen so etwas nicht passiert, haben wir für Sie Schutz-Apps gesucht welche das Risiko eines Virenbefalls minimieren sollen. Passend dazu haben wir aktuelle Antiviren-Apps auf deren Wirksamkeit untersucht. Und wir werfen einen Blick auf Passwort-Safes, die Ihnen dabei helfen, sich Passwörter zu merken. Zuletzt befassen wir uns mit der Datensammelwut von Facebook & Co., haben uns Cloudservices angesehen, deren Server in Deutschland stehen und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Mobilgerät kindersicher machen. Die neue AndroidWelt 6/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone – mit App-Ticker!

IFA 2017: Wir präsentieren die spannendsten Produkte der Funkausstellung – inklusive Samsung Galaxy Note 8!

Sicherheit: Mobilgeräte werden mehr und mehr zum Ziel von Malware. Ein Grund ist die immer noch starke Verbreitung von veralteten und damit angreifbaren Android-Versionen.

Android 8 Oreo im ersten Test: Seit Ende August steht Android 8 Oreo zur Verfügung – die ersten Auslieferungen sind im Gange. AndroidWelt stellt Ihnen die wichtigsten Neuerungen vor.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardwaretests: Die Highlights aus unserem Testlabor

Google Home und Amazon Echo im Test: Wir haben die beiden smarten Lautsprecher mit Sprachsteuerung gegeneinander antreten lassen.

Die besten Android-Smartphones: Sie suchen das derzeit beste Android-Smartphone? Dann werfen Sie einen Blick in unsere Toptabellen.

Sechs Netzwerkspeicher im Test: NAS-Systeme sind Heimserver, die sich auch von außen erreichen lassen. Das macht sie zu idealen Datenlagern für die private Cloud. Dem Test stellen sich sechs Leergehäuse, die Sie selbst mit Festplatten bestücken.



Datensicherheit: Der optimale Schutz für Ihre Mobilgeräte

Keine Chance für Angreifer Schützen Sie sich mit kostenlosen Apps gegen Datenklau, aber auch vor dem kompletten Kontrollverlust.

Sicherheits-Apps im Test: Das AV-Test-Institut hat 17 Schutzprogramme darauf getestet, wie gut sie Mobilgeräte vor Malware schützen.

Passwort-Safes: Wer seine Accounts bei Facebook, Amazon, Google & Co. optimal schützen möchte, braucht viele Passwörter und sollte diese häufig wechseln. Dabei kann Ihnen ein Passwort-Safe wertvolle Dienste leisten. Wir haben uns verschiedene Apps angesehen.

Wie transparent sind meine Daten?: AndroidWelt erklärt, wie transparent Ihre Daten sind, und wie Sie die Fremdnutzung einschränken.

Cloud made in Germany: Wir stellen Ihnen Alternativen zu amerikanischen Cloudservices vor.

Kindersicherung für Mobilgeräte: Die Gefahren im Internet sind vielfältig – von In-App Käufen bis hin zu jugendgefährdenden Websites. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Kinder davor schützen.

Special: Das Smartphone – perfekt organisiert

Alle Daten im Blick behalten!: Wir sagen Ihnen, wie Sie sich den Überblick über Ihre Inhalte bewahren und schon bei der Auswahl Ihres Tarifs alles Wichtige berücksichtigen.

Wie viel Datenvolumen brauche ich?: AndroidWelt zeigt Ihnen, wie viel Datenvolumen Netflix & Co. benötigen und welche interessanten Optionen es für Vielsurfer gibt.

„Total Commander“: Schritt für Schritt: Mit der kostenlosen App „Total-Commander – Dateimanager“ aus dem Google Play Store können Sie alle Daten auf Ihrem Android-Smartphone verwalten und mehr.

„Total Commander“ – Tipps und Tricks: Neben den Basisfunktionen bietet der „Total Commander – Dateimanager“ zahlreiche weitere praktische Features.

So managen Sie Ihre Mails: Selbst wenn Sie diverse Mailaccounts verwenden, lassen sich alle Nachrichten bequem an einer Stelle zentral zusammenfassen und verwalten.

Familienkonten bei Amazon, Apple, Google & Co.: Familien müssen ihre digitale Musik, Filme und Serien, E-Books und Apps nicht mehrfach kaufen, wenn die Inhalte an das Konto einer Person geknüpft sind. Unser Ratgeber erläutert die familienübergreifende Nutzung.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Wer eine App für einen bestimmten Zweck sucht, der steht im Google Play Store vor einer unüberschaubar großen Auswahl. Hier helfen die Bewertungen der Anwender, ihre Kommentare sowie unsere Einzeltests.

Neues aus dem Play Store: Tag für Tag landen neue Apps im Play Store. Darunter die Perlen ausfindig zu machen, ist mühsam. Die Folge: Die wirklich guten Apps gehen in der Masse unter. Wir stellen Ihnen die besten Neuerscheinungen vor.

Praxis:

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet heraus.

Die besten und neuesten Whatsapp-Tricks: „Whatsapp“ gehört zu den beliebtesten Smartphone-Messengern. AndroidWelt hat die neuesten Funktionen und besten Tricks für Sie zusammengestellt.

Android-Update-Guide: Android 6 „Marshmallow“ wurde Ende September 2015 vorgestellt, ein knappes Jahr später Android 7 „Nougat“. Nun steht Android 8 „Oreo“ in den Startlöchern. Wir sagen Ihnen, welche Geräte welches Update erhalten.

Musik-Streamingdienste im Vergleich: AndroidWelt hat sieben der beliebtesten Dienste genauer für Sie unter die Lupe genommen.

Das kostet die Smartphone-Reparatur: Wenn das Smartphone kaputt ist, können Sie den Reparaturservice der Hersteller in Anspruch nehmen, auf die Dienste unabhängiger Anbieter zugreifen oder die Sache selbst in die Hand nehmen.

Keine Probleme beim Vertragswechsel: Zeit, den Anbieter für Mobilfunk und DSL zu wechseln? Damit alles reibungslos klappt, sollten Sie allerdings einige wichtige Eckdaten beachten.

Android im Alltag: Mithilfe unserer einfachen Anleitungen und Tipps machen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet.

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Android 8 Oreo: Seit Ende August ist Android 8, Codename „Oreo“, offiziell erhältlich. Wie immer werden zuerst Googles eigene Geräte mit dem neuen Betriebssystem bedacht. Damit Sie sofort an Ihr Android 8 kommen – vorausgesetzt natürlich, Sie haben eines der passenden Geräte – haben wir für Sie die ROMs für einige Modelle auf unsere Heft-DVD gepackt.

Daten wiederherstellen Sie haben wichtige Daten gelöscht, ohne vorher ein Backup erstellt zu haben? Dann können wir Ihnen vielleicht helfen – denn auf unserer Heft- DVD finden Sie verschiedene Programme zur Datenrettung.

Smartphone verwalten Wer neue Kontakte in seinem Telefonbuch anlegen oder Termine in den Kalender eintragen möchte, macht dies meist über das Smartphone selbst. Deutlich bequemer geht es jedoch vom PC aus, vor allem, wenn Sie über eine Software verfügen, mit der Sie Telefonbuch, Kalender & Co. bequem verwalten können. Wir haben verschiedene Tools gesammelt, die genau das tun: Sie verwalten Ihre Smartphone-Inhalte und lassen sich bequem vom PC aus bedienen.

Passwörter aufbewahren Mit einem Passwort-Safe wie Lastpass oder Keypass verwalten Sie Ihre Passwörter und Zugangsdaten sicher und haben sie darüber hinaus immer greifbar.

