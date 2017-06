Ob beim Surfen oder Telefonieren – Sicherheit und Komfort stehen im Netz an erster Stelle. In der neuen AndroidWelt 4/2017 lesen Sie, wie Sie sich perfekt geschützt im Netz bewegen. Außerdem finden Sie auf der Heft-DVD neben einem großen Multimedia-Paket die erste Version von Android 8 zum Ausprobieren.

Vergrößern AndroidWelt 4/2017 jetzt am Kiosk: Perfekt geschützt ins Netz

In der neuen AndroidWelt erläutern wir Ihnen in unserem Special Audio, Video und Foto, wie Sie mit Ihrem Smartphone über DVB-T2 HD, Onlinevideotheken und Streaming-Apps fernsehen können, wie Sie den Streamingdienst Amazon Prime Music optimal nutzen und das Beste aus Ihren Fotos herausholen. Passend dazu liefern wir Ihnen ein großes Multimedia-Toolpaket auf der Heft-DVD. Im Special Sicher und schnell im Netz verraten wir Ihnen die besten Tipps und Tricks fürs Surfen und Telefonieren und stellen die wichtigsten Verhaltensregeln zur Vermeidung von Malware auf dem Mobilgerät sowie praktische Antiviren-Apps vor. Außerdem werfen wir einen Blick auf die kürzlich von Google herausgegebene Developer Preview von Android O und stellen Ihnen die Dateien auf der Heft-DVD zur Verfügung. Die neue AndroidWelt 4/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware-Tests: Die Highlights aus unserem Testlabor

Einzeltest: Samsung Galaxy S8 und S8+: Wir hatten die High-End-Smartphones im Test, mussten jedoch hinsichtlich des groß angekündigten Assistenten Bixby eine herbe Überraschung erleben.

Apps schneller starten: Ab Android 6 lässt sich eine Micro-SD-Karte als interner Speicher definieren. Wir haben Speicherkarten der eigens dafür eingeführten A1-Geschwindigkeitsklasse untersucht.

Die besten Android-Smartphones: Sie möchten wissen, welches das derzeit beste Android-Smartphone ist? Dann werfen Sie einen Blick in unsere Toptabellen. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, haben wie die Geräte nach zwei Preisklassen eingeteilt.

Special: Sicher und schnell im Netz

Special: Sicher und schnell im Netz: Ob beim Surfen oder beim Telefonieren: Sicherheit und Komfort stehen im Netz an erster Stelle. AndroidWelt verrät Ihnen in diesem Special die besten Tipps und Tricks für diese beiden wesentlichen Einsatzbereiche von Smartphones.

So schützen Sie Ihr Mobilgerät vor Viren und anderen Schädlingen: Sobald eine Android-Sicherheitslücke bekannt ist, veröffentlicht Google in der Regel ein Update, dem die anderen Hersteller im Idealfall kurze Zeit später folgen. Doch was tun, wenn der Hersteller nicht liefert?

Der große Surf-Guide: In diesem Artikel geben wir Ihnen nützliche Tipps zum Surfen mit dem Smartphone.

Alles über Voice over IP: VoIP-Telefonie ist günstig, komfortabel und einfach zu handhaben. AndroidWelt erläutert Ihnen die Tarife, nennt Vor- und Nachteile und zeigt, wie VoIP ohne jegliche Änderung am bestehenden Anschluss funktioniert.

Die besten Tricks zum Telefonieren: Telefonieren ist die Basisfunktion jedes Smartphones. Mit praktischen Tipps und Tricks holen Sie in diesem Einsatzbereich alles aus Ihrem Mobilgerät heraus.

Special: Audio, Video und Foto

Audio, Video und Foto: In unserem Special beschäftigen wir uns mit Multimedia am Smartphone.

Schritt für Schritt: Amazon Music Unlimited: Amazon tritt mit Music Unlimited gegen Spotify, Napster & Co. an.

Amazon Music Unlimited für Fortgeschrittene und Profis: Wir geben Ihnen Tipps, mit denen Sie den Dienst optimal nutzen können.

DVB-T2 HD: Das digitale Antennenfernsehen erfindet sich neu und geht mit mehr Sendern und höherer Auflösung auf Sendung. Lesen Sie alles Wichtige zu DVB-T2 HD.

Fernsehen am Smartphone: Auch ohne DVB-T2-HD-Stick können Sie auf Ihrem Mobilgerät fernsehen. AndroidWelt stellt Ihnen die besten Alternativen vor.

Fototipps: Im Urlaub bieten sich uns so viele Fotogelegenheiten wie sonst nie und nirgends. Dabei ist es egal, wo Sie Ihre Ferien verbringen. Wir geben Ihnen Fototipps für die reizvollsten Ziele.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Wir versorgen Sie in jeder Ausgabe mit neuen App-Tests.

Neues aus dem Play Store: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen die besten Neuerscheinungen aus dem Play Store vorzustellen.

Nachrichten: Zwölf Anwendungen, die Sie über alle aktuellen Geschehnisse informieren, wurden in unserem Labor getestet.

Bankgeschäfte mobil: Nicht nur Banken, auch externe Anbieter wie Paypal bieten Apps. Die besten finden Sie in unserer App-Strecke.

Tipps zu TWRP: In diesem Artikel stellen wir die Applikation „TWRP Manager“ vor.

Die besten Apps für gerootete Geräte: Ein gerootetes Smartphone entfaltet seine Möglichkeiten erst mit den richtigen Apps. Wir haben für Sie die interessantesten Anwendungen zusammengestellt.

Praxis:

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps holen Sie mehr aus Ihrem Android-Mobilgerät heraus.

Android-Update-Guide: Wir sagen Ihnen, auf welchen Geräten Android 6 und 7 zum Einsatz kommen.

Datensynchronisierung: Smartphones, Tablets und PCs gehören zum Alltag: Hier speichern wir unsere Termine, Kontakte und Fotos, aber auch unsere Arbeit. AndroidWelt erklärt Ihnen, wie Sie sämtliche Daten auf allen Geräten ganz einfach synchron halten.

USB OTG am Smartphone: Dank USB OTG lassen sich diverse Peripheriegeräte mit dem Smartphone verbinden. Wir stellen Ihnen die besten Einsatzszenarien vor.

Der beste Fitnesstracker: Sie bewegen sich zu wenig? Sie möchten ein paar Kilo loswerden? Lesen Sie unsere Kaufberatung für Fitnesstracker!

Android im Alltag: Mithilfe unserer einfachen Anleitungen und Tipps machen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet.

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Android O Developer Preview Custom-ROMs



Android Schritt für Schritt PDFs

Tools zum Daten synchronisieren

Multimedia-Tools

