AndroidWelt 2/2019 jetzt am Kiosk: Rundum sicher

Datensicherheit steht für viele Anwender – auch bei Mobilgeräten – an erster Stelle. Doch nicht immer ist man sich dabei der Risiken bewusst, denen Smartphone, Tablet & Co. ausgesetzt sind. In der aktuellen AndroidWelt 2/2019 sagen wir Ihnen, wie Sie Ihr Gerät optimal absichern.

Beim Thema Datensicherheit denkt vermutlich jeder zuerst an die diversen Abhörskandale und Datenlecks der letzten Zeit: Private Daten wurden veröffentlicht, Mailverkehr wurde publik gemacht, und Fotos landeten im Internet – natürlich alles ohne Einwilligung der Urheber. Damit Ihnen so etwas nicht passiert, haben wir für Sie diverse Tipps parat, wie Sie Ihre Smartphone-Daten, Kommunikation und mehr unter Verschluss halten. Abgerundet wird dieses Rundumpaket durch einen Vergleich von Antiviren-Apps. Datensicherheit bedeutet jedoch nicht nur, seine Daten auf dem Mobilgerät vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Auch Inhalte, die in der Cloud liegen, sollten möglichst vor den neugierigen Blicken Dritter abgeschirmt sein. Wir stellen Ihnen die Sicherheitskonzepte der größten Cloudanbieter vor.



Zu guter Letzt wenden wir uns aktuellen Sicherheitsthemen zu und schwenken von der Sicherheit zur Sicherung um, beziehungsweise zur Datenrettung. Wir sagen Ihnen, wie Sie versehentlich gelöschte Daten auf Ihrem Mobilgerät wiederherstellen – seien es nun Fotos, SMS oder andere Inhalte.



Das und vieles mehr finden Sie in der neuen AndroidWelt 2/2019. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone

Technik-Trends 2019: Werfen Sie einen Blick nach vorne, und entdecken Sie, welche Technik-Neuheiten Sie heuer erwarten. Zu den Highlights zählen das faltbare Display, ein neuer Mobilfunkstandard oder auch der Einsatz von KI, um die Virensuche von Sicherheitssoftware zu verbessern.

Neue Produkte: Die interessantesten neuen Mobilgeräte – und mehr

Neue Gadgets: Mit Zubehör wie Kopfhörern, Gimbals, kabellosen Lautsprechern und anderem schöpfen Sie den Funktionsumfang Ihres Smartphones richtig aus. AndroidWelt präsentiert Ihnen die neuesten Produkte auf dem Gadget-Markt.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test: Die Highlights aus unserem Testlabor

Canon Zoemini / D-Link DCS-8000LH: Tragbarer Minidrucker ohne Tinte und IP-Kamera mit Bewegungs-und Geräuscherkennung sowie Nachtsicht

Fitbit Charge 3 / Technaxx Musicman Pro BT-X35: Wasserfester Fitnesstracker und Karaoke-Mikrofon mit Kopplungsmodus

Polaroid Originals One Step+ / Western: Digital My Passport Wireless SSD 1 TB Sofortbildkamera mit App und externe SSD mit Akku und WLAN-Verbindung

Taotronics TT-BH052 / Nuki Smart Lock 2.0: Kabellose In-Ear-Kopfhörer und smartes Türschloss

Special: Sicherheit

Sicherheit: Datensicherheit steht für viele Anwender – auch bei Mobilgeräten – an erster Stelle. Doch nicht immer ist man sich der Risiken bewusst, denen Smartphone, Tablet & Co. ausgesetzt sind. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Gerät optimal absichern.

Sicherheits-News: Aktuelle Sicherheitsthemen und mehr

Android endlich sicher: In diesem Artikel verrät Ihnen AndroidWelt, wie Sie endlich Ihr Android-Smartphone nutzen können, ohne sich um Ihre Daten und Ihre private Kommunikation oder über Virenbefall Sorgen machen zu müssen.

Daten sicher in der Cloud: Dropbox & Co. haben sich zu bewährten Backup-Speichern entwickelt. Wir zeigen Ihnen, welche Schutzmaßnahmen die einzelnen Dienste anbieten und wie Sie diese optimal einsetzen.

Datenrettung unter Android: Was tun, wenn das Smartphone den Geist aufgibt oder falls Sie aus Versehen Daten löschen? Wir sagen Ihnen, was Sie im Notfall unternehmen können.

15 Sicherheits-Apps im Test: Das AV-Test-Institut hat 15 Schutzprogramme für Android daraufhin getestet, wie gut sie Mobilgeräte vor Malware schützen.

Special: Smart Home

Smart Home: Viele Menschen scheuen die Anschaffung smarter Produkte. Wir möchten Ihnen die Angst davor nehmen.

Digital Life: Geräte, die sich per App steuern lassen, können die Lebensqualität steigern. Wir haben Ihnen die spannendsten smarten Produkte zusammengestellt.

Was Alexa alles kann: Wer an Sprachsteuerung denkt, dem fällt Alexa ein. Anfangs ausschließlich in den smarten Echo-Lautsprechern von Amazon zu finden, steuert der Alexa-Sprachbefehl mittlerweile auch zahlreiche andere Geräte. Wir verschaffen uns einen Überblick und sagen Ihnen, wo Alexa sinnvoll ist und wo nicht.

Smart Home mit der Fritzbox: Wir erläutern, was Sie brauchen, um Ihr Zuhause mit dem AVM-Router schlau zu machen.

Smarte-Home-Geräte mit der Fritzbox verbinden: Als Zentrale im heimischen Netzwerk kann so manche Fritzbox die mit ihr verbundenen Steckdosen und Heizungsregler steuern.

Android-Apps

Android-Apps: Der Google Play Store bietet eine Fülle von Apps, und täglich kommen neue hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, schnüren wir Ihnen App-Pakete.

Neues aus dem Play Store: Tag für Tag landen neue Apps im Play Store. Darunter die Perlen ausfindig zu machen, ist mühsam. Die Folge: Die wirklich guten Apps gehen in der Masse unter. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen die besten Neuerscheinungen aus allen Kategorien vorzustellen und Sie vor Schrott zu warnen.

Zocken!: Wir listen Ihnen die besten Spiele für ein kurzzeitiges Entertainment auf. Aber auch Spiele, die Sie länger ans Display fesseln, kommen in unserer Appstrecke nicht zu kurz. Vor allem RPG-Freunde dürfen gespannt sein.

Virtuelle Welten: Wir präsentieren die besten Apps mit Augmented und Virtual Reality

Mobile Jukebox: Wir stellen Ihnen verschiedene Player-Apps vor, die Ihnen Ihre Musiksammlung, aber auch Radiosender auf Ihr Mobilgerät bringen.

Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihren Android-Geräten heraus.

Android-Update-Guide: Wir sagen Ihnen, welche Geräte die neuen Betriebssystemversionen erhalten.

Dateiverwaltung unter Android: Die Dateiverwaltung unter Android ist mit den Standard-Apps nicht wirklich komfortabel. Eine gute Alternative stellt der Total Commander dar.

Laden ohne Kabel: Wie Qi & Co. funktionieren – und was Sie dafür brauchen.

Windows und Smartphone im Team: Erwartungsgemäß hat Microsoft die mit der vorherigen Windows-Version begonnene Einbindung von Smartphones in das Betriebssystem fortgesetzt. Die aktuellen Neuerungen können im Alltag durchaus überzeugen.



Mit dem Smartphone über die Fritzbox telefonieren: Sie besitzen ein Smartphone und eine Fritzbox? Dann können Sie im heimischen WLAN mit Ihrem Mobilgerät über den AVM-Router telefonieren.

Android im Alltag: Mithilfe unserer einfachen Anleitungen und Tipps machen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet.

