Wer mit seinem Smartphone im Internet unterwegs ist, setzt sich unweigerlich Gefahren aus. In der neuen AndroidWelt 2/2018 zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie diese Gefahren minimieren. Passend dazu finden Sie auf der Heft-DVD ein großes Sicherheits-Paket.

AndroidWelt 2/2018 jetzt am Kiosk: Sicher im Netz

Smartphone-Anwender bezahlen für den Komfort des mobilen Internets oft mit ihren Daten. Das resultiert im harmlosesten Fall zu personalisierter Werbung. Von Datenkraken wie Google und Facebook mal ganz zu schweigen. In unserem Special haben wir uns deshalb mit dem Thema Sicheres Internet beschäftigt und präsentieren Ihnen Tipps, wie Sie im Internet möglichst unsichtbar bleiben. Auch die richtigen Router-Einstellungen für Ihr Heimnetz spielen eine wichtige Rolle für die Sicherheit. In unserem Passwort-Ratgeber verraten wir Ihnen, wie Sie Ihr eigenes Surfverhalten optimieren können und mit Passwortsafes Ihre Zugangsdaten sicher verwahren. Und schließlich stellen wir Ihnen in unserem großen Vergleichstest die besten Antiviren-Apps vor. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen AndroidWelt 2/2018. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone – mit App-Ticker!

Neue Produkte: Die neuesten Smartphones und Tablets mit Android

Neue Gadgets: Cooles Smartphone-Zubehör – kurz vorgestellt

Connected Living: Geräte, die sich per App steuern lassen, sollen uns den Alltag erleichtern. Wir zeigen Ihnen die spannendsten Modelle.

Sicherheit: Mobilgeräte werden mehr und mehr zum Ziel von Malware. Wir berichten über aktuelle Sicherheitsthemen und mehr.

eSIM: Alles zur neuen eSIM

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware-Tests: Die Highlights aus unserem Testlabor

Einzeltest Oneplus 5T: Rund ein halbes Jahr nach dem Launch des Oneplus 5 bringt Oneplus mit dem 5T das Update. Grundsätzlich sind die beiden von der Ausstattung her völlig identisch und vom Design her ähnlich – mit zwei Unterschieden.

Die besten Android-Smartphones: Sie möchten wissen, welches das derzeit beste Android-Smartphone ist? Dann werfen Sie einen Blick in unsere Toptabellen. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, haben wie die getesteten Geräte in Preisklassen eingeteilt.

Special: Entertainment

Zwischendurch zocken: Bei unseren Geduldsspielen dürfen Knobelmeister beweisen, was sie auf dem Kasten haben.

Rätselraten am Smartphone: Mit Fragen aus vielen Themengebieten, mit variantenreichem Gameplay und Multiplayer-Spielmodi erwarten Sie bei diesen Apps viele Herausforderungen.

Virtuelle Zockerei: Der Begriff „Augmented Reality“ (AR) bezeichnet die computergestützte Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung. Die besten AR-Spiele mit erweiterter Realität haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Gaming-Zubehör fürs Smartphones: Das beste Gaming-Zubehör für Ihr Mobilgerät

Mobil lesen: Mit der richtigen App macht das Schmökern am Android-Gerät viel Spaß. Hier finden Sie die besten kostenlosen Reader-Apps.

Fernsehen ohne Limit: Über Mediatheken können Sie fernsehen, wann immer Sie wollen. Doch so mancher Beitrag ist zeitlich begrenzt im Angebot oder lässt sich nicht herunterladen. Mithilfe unserer Tipps umgehen Sie diese und andere Hürden in Mediatheken.

Special: Sicher im Internet

Sicher im Internet: Wer mit seinem Smartphone im Internet unterwegs ist, setzt sich unweigerlich Gefahren aus. Diese können Sie jedoch minimieren, wenn Sie unsere Tipps und Ratschläge befolgen.

Keine Spuren im Internet: Wir sagen Ihnen, wie Sie der Datensammelwut neugieriger Webseitenbetreiber ein Schnippchen schlagen.

Passwortmanager: Millionen Nutzer schützen ihre Internetkonten mit lächerlich schwachen Passwörtern und machen es Hackern damit leicht, in diese Konten einzubrechen. Wem seine Daten wichtig sind, der sollte seine Log-in-Konten mit einem guten Passwortmanager schützen.

17 Sicherheits-Apps im Test: Das AV-Test-Institut hat 17 Schutzprogramme für Android getestet.

Schützen Sie Ihr Heimnetz: Viele Geräte im heimischen Netzwerk laden mit unentdeckten Sicherheitslücken Angreifer ein. Mit diesen Tipps verhindern Sie das.

Richtig online bezahlen: AndroidWelt erläutert die einzelnen Bezahloptionen in Online-Shops und nennt ihre Risiken sowie die Vor- und Nachteile.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Apps aus dem Google Play Store unter der Lupe

Neues aus dem Play Store: Wir stellen Ihnen die besten App-Neuerscheinungen vor und warnen Sie vor Schrott.

Mobile Wetterfrösche: Was wird uns der heilige Petrus wohl heute bescheren? Wir werfen einen Blick auf Wetter-Apps.

Ordnungshelfer: Wir haben für Sie die besten Dateimanager herausgesucht.

Für Autofahrer: Tankradar, Autofinder, Navi-App und mehr

Praxis:

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet heraus.

Android-Update-Guide: Wir sagen Ihnen, welche Geräte das Update auf Android 6, 7 oder 8 erhalten.

Die besten Tipps für Snapchat: Die Instant-Messenger-App „Snapchat“ macht in puncto Funktionsumfang Facebook, Whatsapp und Instagram Konkurrenz. AndroidWelt stellt die besten Tricks vor.

Smartphone-Umzug leicht gemacht: Sie haben sich ein neues Smartphone geleistet und wollen alle Daten von Ihrem alten Gerät auf den neuen Androiden übertragen? AndroidWelt erklärt Ihnen, wie Sie den Umzug sicher durchführen.

Android 8 in der Praxis: AndroidWelt stellt Ihnen die besten neuen Funktionen vor und erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese nutzen.

WLAN erklärt: WLAN ist komfortabel, zickt in der Praxis aber häufig. Um zu Hause überall schnelles Internet zu haben, kombinieren Sie das Funksignal am besten mit anderen Lösungen. Unser Ratgeber hilft dabei.

Android im Alltag: Mithilfe unserer einfachen Anleitungen und Tipps machen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet.

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

WLAN-Tools: Die Vorteile eines WLANs liegen auf der Hand: Es lässt sich kostengünstig realisieren, benötigt kaum Infrastruktur und macht das Arbeiten sehr flexibel und schnell – allerdings nur, wenn die Verbindung optimal aufgebaut werden kann. Da es hier immer mal zu Problemen kommt, haben wir auf unserer Heft-DVD Software zum Thema WLAN zusammengestellt: Von Diagnosetools, über Utilities, die Ihren PC zum Router machen, bis hin zu Sicherheitsprogrammen ist alles dabei!

Passwörter speichern: Mit einem Passwortsafe verwalten Sie Ihre Passwörter und Zugangsdaten sicher und haben sie darüber hinaus immer greifbar. Die Funktionsweise ist dabei immer gleich: Sie geben Ihre Daten ein – bei Bedarf nach Gruppen sortiert – und können sie nur mit einem zuvor festgelegten Masterpasswort entschlüsseln. So brauchen Sie sich nicht immer alle Zugangsdaten zu merken. Und das Beste: Die dazugehörigen Apps lassen sich auch mobil vom Smartphone aus einsetzen!

Sichern und wiederherstellen: Sie haben wichtige Daten gelöscht, ohne vorher ein Backup erstellt zu haben? Dann können wir Ihnen vielleicht helfen. Denn auf unserer Heft-DVD finden Sie verschiedene Programme zur Datenrettung. So helfen wir Ihnen bei der Wiederherstellung von Kontakten, Nachrichten und anderen Dateien. Auch Dateien, die Sie versehentlich von Ihrer Micro-SD-Karte gelöscht haben, lassen sich per Software wiederherstellen. Zum Schluss haben wir für Sie noch verschiedene Backup-Programme in petto.

Daten organisieren: Wer neue Kontakte in seinem Telefonbuch anlegen oder Termine in den Kalender eintragen möchte, macht dies meist über das Smartphone selbst. Deutlich bequemer geht es jedoch vom PC aus, vor allem, wenn Sie eine Software haben, mit der Sie Telefonbuch, Kalender & Co. bequem verwalten können. Wir haben verschiedene Tools gesammelt, die genau das tun: Sie verwalten Ihre Smartphone-Inhalte und lassen sich bequem vom PC aus bedienen.

