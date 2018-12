AndroidWelt 1/2019 jetzt am Kiosk: Die beste Hardware 2019

Suchen Sie noch ein Geschenk für Weihnachten? Dann kommt Ihnen die aktuelle AndroidWelt 1/2019 mit unserem Kaufberatungs-Special vielleicht gerade recht. Darin beschäftigen wir uns mit Smartphones, aber auch mit anderer Hardware.

Vergrößern AndroidWelt 1/2019: Die beste Hardware 2019

Alle Jahre wieder ... stellen Sie sich dieselbe Frage: Was soll ich zu Weihnachten verschenken? Oder sich selbst ...? Oft kommt etwas Technisches in die engere Wahl, weil Sie schon längst eine Neuanschaffung vorhatten und nur auf den richtigen Moment warteten. So soll das alte Familientablet durch ein aktuelles Modell ersetzt werden. Gleichzeitig liegt Ihnen die Tochter in den Ohren wegen eines neuen Kopfhörers. Und Ihre Frau wünscht sich schon lange ein tragbares Fitnessgadget. Wir sagen Ihnen, was es alles gibt und worauf Sie dabei achten sollten.



Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone

Sicherheit: Mobilgeräte werden immer mehr zum Ziel von Malware. Ein Grund ist die nach wie vor weite Verbreitung veralteter Android-Versionen. Aber auch fehlerhafte Hardware ist verantwortlich. Wir berichten über Sicherheitsthemen.

Neue Produkte: Damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, informiert AndroidWelt Sie über alle interessanten Marktneuheiten.

Neue Gadgets: Zubehör fürs Smartphone in Form von Kopfhörern, Powerbanks, Lautsprechern oder sogar Druckern gibt es zuhauf. Wir stellen Ihnen die neuesten Produkte vor.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test: Die Highlights aus unserem Testlabor

Einzeltest: Oneplus 6T: Das Oneplus 6T baut, wie jede T-Version, auf dem Vorgänger auf – in diesem Fall auf dem Oneplus 6. So sind Design und die meisten Bauteile weitestgehend identisch oder ähnlich. Die Neuerungen verbergen sich im Detail.

Der eigene Netzspeicher: Mit einem NAS sichern Sie alle wichtigen Daten zu Hause in Ihrem Heimnetz. Von dort aus haben Sie, wie bei einem Cloudspeicher, jederzeit schnellen Zugriff auf Ihre Daten und sind unabhängig von jeglichen Zugangsproblemen im Internet, ob nun vonseiten des Cloudanbieters oder des Netzbetreibers. Wir haben für Sie NAS-Geräte für unterschiedliche Ansprüche zusammengestellt.

Special: Smartphone tunen

Smartphone tunen: Jedes Smartphone lässt sich irgendwie optimieren. Vor allem, was den Speicher angeht, können Sie aus fast jedem Modell noch einiges herausholen. Wir verraten Ihnen, wie Sie das machen – und mehr.

Alle Apps löschen: Smartphone-Hersteller liefern ihre Geräte mit zahlreichen Apps aus, die Sie gar nicht brauchen, aber auch nicht ganz einfach löschen können. So werden Sie den unnötigen Ballast los.

Daten auf Micro-SD-Karte auslagern: Die meisten Smartphones werden mit einem Micro-SD-Slot ausgestattet. Wir sagen Ihnen, wie Sie diesen zusätzlichen Speicherplatz optimal nutzen.

Smartphone-Daten sicher löschen: Es gibt Situationen, in denen man Daten vom Smartphone entfernen muss. Wir zeigen, wie das geht.

Smartphone weiter nutzen: Wenn Sie sich ein neues Smartphone anschaffen, müssen Sie Ihr altes Gerät nicht gleich in den Müll werfen. Sie können das alte Handy auch sinnvoll weiter nutzen!

Lineage OS 16: Im August wurde Android 9 offiziell vorgestellt. Seitdem laufen auch die Entwicklungen für die kommende Lineage-OS-Version 16 auf Hochtouren. Wir haben für Sie bereits einen ersten Blick darauf geworfen.

Special: Kaufberatung

Kaufberatung: Suchen Sie noch ein Geschenk für Weihnachten? Dann kommt unser Kaufberatungs-Special gerade recht.

Die beste Hardware 2019: Das ideale Technikgeschenk verbindet Nutzen mit Spaß und Freude und bleibt damit lange in Gebrauch. Damit diese Punktlandung gelingt, hilft Ihnen unser Ratgeber bei der Auswahl aktueller Hardware.

Smartphone-Finder: Auf dem Smartphone-Markt tummeln sich mittlerweile Tausende Geräte verschiedenster Hersteller. Doch welches Modell ist das Richtige für Sie?

Smartphone-Umzug: Nach dem Kauf eines neuen Smartphones gilt es, alle Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät zu übertragen: AndroidWelt Ihnen, wie das ganz einfach geht.



Android-Apps

Android-Apps: Der Google Play Store bietet eine Fülle von Apps, und täglich kommen neue hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, schnüren wir Ihnen App-Pakete.

Neues aus dem Play Store Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen die besten Neuerscheinungen aus allen Kategorien vorzustellen und Sie vor Schrott zu warnen.

Akku-Apps: Energiefresser ausfindig zu machen und auszuschalten ist die Aufgabe von Akku-Apps. Wir haben uns welche angesehen.

Widgets: Widgets bringen Ihnen wichtige Funktionen einer App direkt auf den Homescreen, sodass Sie schnell Zugriff auf die Infos bekommen. Wir haben Apps mit besonders schönen und nützlichen Widgets zusammengestellt.

Terminplaner: Damit Sie Ihre wichtigen Termine, Aufgaben und Erinnerungen zu jeder Zeit im Auge behalten, stellt AndroidWelt Ihnen verschiedene Kalender-Anwendungen vor. Mit ihnen können Sie auch im Team gemeinsame Termine planen.

Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihren Android-Geräten heraus.

Android-Update-Guide: Android „Oreo“ wird derzeit mit Version 8.1 ausgerollt, Android 9 steht in den Startlöchern. Wir sagen Ihnen, welche Geräte die Betriebssystemversionen erhalten.

20 Tipps zu den Google-Apps: Google hat zahlreiche Apps im Play Store. AndroidWelt hat die besten Tricks dafür parat.

Alles zu Podcasts: Wer unterwegs am Smartphone nicht nur Musik hören will, kann sich mit themenspezifischen Podcasts die Zeit vertreiben. Wir sagen Ihnen, wo Sie die Audioprogramme finden und wie Sie sie anhören können.

Streaming mit Fire TV und Chromecast: Damit auch bei Ihnen das Streamen ruckelfrei funktioniert, haben wir für Sie die besten Tipps und Tricks für Amazons Fire TV und Googles Chromecast.

Nie wieder Spam: Die Flut an Werbung im E-Mail-Posteingang nimmt täglich zu. Dabei gibt es wirksame Maßnahmen, um die Spam-Nachrichten auf ein Minimum zu reduzieren. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Android im Alltag: Mithilfe unserer einfachen Anleitungen und Tipps machen

