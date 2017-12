Ein Smartphone wird mit der Zeit immer langsamer, und auch die Akkulaufzeit lässt immer weiter nach. In der neuen AndroidWelt 1/2018 zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie Ihr Mobilgerät wieder auf Touren bringen – mit Apps und nützlichen Tipps.

Vergrößern AndroidWelt 1/2018 jetzt am Kiosk: Android wie neu!

Jeder kennt das Problem: Schon wenige Monate nach dem Kauf eines neues Mobilgeräts lässt die Leistung nach, der Speicher geht zur Neige, und der Akku macht viel schneller schlapp als noch zu Beginn. Hier kann es helfen, das Smartphone in regelmäßigen Abständen zu entmüllen. Denn unnötiger Datenballast bremst ein Mobilgerät aus und nimmt wertvollen Speicherplatz ein. Mit unseren Tipps zum Thema „Smartphone aufräumen“ sowie den Cleaner-Apps, die wir Ihnen vorstellen, machen Sie Ihrem Mobilgerät wieder Beine. Gehen Ihnen diese Maßnahmen noch nicht weit genug, haben wir für Sie auch noch einen Akku-Ratgeber parat sowie Apps, die den Stromspender analysieren und optimieren. Wer sich etwas tiefer in das Betriebssystem begeben möchte, um dort die eine oder andere Stellschraube für mehr Leistung zu justieren, der findet in unserem Artikel zu den Entwickleroptionen bestimmt einige Anregungen. Außerdem geben wir Ihnen noch einige gute Ratschläge, damit Ihr Mobilgerät den Winter heil übersteht. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen AndroidWelt 1/2018. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone – mit App-Ticker!

Das kommt 2018!: Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Techniktrends bei

Smartphones, VR und Wearables.

Neue Produkte: Wir stellen Ihnen die besten neuen Smartphones, Tablets

und anderen Mobilgeräte vor.

Neue Gadgets: Smartphone-Zubehör – kurz vorgestellt.

Connected Living: Die spannendsten Smart-Home-Produkte.

Sicherheit: Wir berichten über aktuelle Sicherheitsthemen und mehr.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardwaretests: Die Highlights aus unserem Testlabor.

Einzeltest: Google Pixel 2 und Pixel 2 XL: Wir hatten die neuen Google-Smartphones im Test und haben sie gründlich untersucht.

Einzeltest: Huawei Mate 10 Pro: Wir werfen einen Blick auf das erste Smartphone mit echter künstlicher Intelligenz.

Einzeltest: Nokia 8: Leistungsfähige Hardware, Android pur und neue Fotofunktionen – wir hatten das Nokia 8 im Test.

Die besten Android-Smartphones: Die besten Android-Smartphones bis und über 300 Euro.

Special: Kaufberatung

Kaufberatung: Sie sind auf der Suche nach einem neuen Smartphone oder Tablet? In unserem Special geben wir Ihnen konkrete Kauftipps und sagen Ihnen ferner, wie Sie Geld mit Schnäppchen-Apps sparen können.

Das optimale Smartphone finden: Aktuelle Technik, funktionsstarke Kamera und eindrucksvolles Design sind die Kennzeichen aktueller Top-Smartphones für 800 bis über 1000 Euro. Wer darauf weniger Wert legt, greift für einen Bruchteil dieses Preises zu durchaus konkurrenzfähigen Schnäppchen-Modellen.

Das optimale Tablet finden: Aktuelle Tablets lassen sich gleichermaßen für Unterhaltung und Arbeit nutzen. Mit einem teuren Top-Tablet ersetzen Sie ein Notebook; ein preisgünstiges Gerät eignet sich durchaus für Filme und Fotos.

Smartphone-Finder: AndroidWelt verrät Ihnen, welches Gerät das richtige für Sie sein könnte.

Die besten Spar-Apps: Wir stellen Ihnen die besten Apps vor, mit denen Sie kräftig sparen können. Denn wieso viel Geld ausgeben, wenn es auch günstiger geht?

Special: Smartphone optimieren

Smartphone optimieren: Ein Smartphone wird mit der Zeit immer langsamer. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Mobilgerät wieder auf Touren zu bringen – mit Apps und Tipps.

Smartphone entrümpeln: Wenn der interne Smartphone-Speicher aus allen Nähten platzt, hilft nur eins: Sie müssen Ihr Mobilgerät entrümpeln.

Mobile Putzfrau: Rücken Sie unnötigem Datenballast mit Cleaner-Apps zu Leibe!

Akkutipps: Soll man den Akku vor dem Aufladen entleeren? Tut Wärme dem Stromspender gut? Und gibt es eigentlich den Memory-Effekt noch? Wir haben uns mit Akkupflege beschäftigt.

Mehr Saft: Wir stellen Ihnen die besten Akku-Apps für Ihr Mobilgerät vor. Sie sollen Ihnen helfen, die Laufzeit zu verlängern.

Entwickleroptionen unter Android nutzen: Die Entwickleroptionen richten sich nicht etwa nur an App-Designer und -Developer, sondern können auch im Alltag gute Dienste leisten.

So wird Ihr Smartphone fit für den Winter: Kaum jemand geht heute noch ohne Smartphone aus dem Haus. Das gilt auch im Winter. Doch gerade hier lauern verschiedene Gefahren für Ihr Mobilgerät. Wir verraten Ihnen, wie Sie diesen wirksam begegnen.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Wer eine App für einen bestimmten Zweck sucht, der steht im Google Play Store vor einer unüberschaubar großen Auswahl. Hier helfen die Bewertungen der Anwender, ihre Kommentare sowie unsere Einzeltests.

Neues aus dem Play Store: Wir stellen Ihnen die besten App-Neuerscheinungen vor.

Weihnachts-Apps: Spiele, Rezepte, Hintergründen und mehr.

Praxis:

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet heraus.

Android-Smartphone optimal einrichten: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Smartphone oder Tablet bestmöglich konfigurieren.

Android-Update-Guide: Diese Geräte bekommen Android 6 „Marshmallow“, Android 7 „Nougat“ und Android 8 „Oreo“.

Gratis-WLAN für alle!: Endlich ist die Nutzung öffentlicher WLANs gesetzlich geregelt. Sie können nun ohne Risiko einen Hotspot nutzen und bereitstellen. Wir zeigen, wie Sie vorgehen sollten.

Smart Home in der Praxis: Wir machen den Praxistest mit smarten Lampen sowie programmierbaren Steckdosen und geben hilfreiche Tipps.

Digital lesen: E-Books, Zeitschriften & Co.: Einzelkauf, Abo, Flatrate, Verlags-App, Google- und Amazon-Kiosk und Leihbüchereien: Der Markt für elektronische Zeitschriften, Zeitungen und Bücher ist komplex.

Custom-ROM Lineage OS 15: Wir haben die ersten inoffiziellen Veröffentlichungen von Lineage OS 15 vorab für Sie getestet.

Android im Alltag: Mithilfe unserer Tipps machen Sie mehr aus Ihrem Android-Gerät. Wir zeigen Ihnen dieses Mal unter anderem, wie Sie Sprachnachrichten in Whatsapp diskret abhören.

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Backup total!: Sichere Daten – das wünscht sich wohl jeder Android-Anwender. Sie können diesem Wunsch nun einen Schritt näher kommen, denn wir haben auf unserer Heft-DVD verschiedene Backup-Tools für Sie: Neben dem Klassiker Helium finden Sie auch Holo Backup, mit dem Sie Ihr komplettes Handy sichern können, sowie das Ultimate Backup Tool, das keinerlei Rootrechte benötigt. Und natürlich haben wir auch auf den My Phone Explorer nicht verzichtet.

Jahresarchiv Androidwelt 2017: Sie haben letztes Jahr eine Ausgabe der Android-Welt verpasst? Kein Problem! Auf unserer Heft-DVD finden Sie das komplette Heftarchiv der AndroidWelt 2017.

Custom-ROM mit Android 8: Lineage OS bietet seit seiner Spaltung von Cyanogen erneut eine gute Anlaufstelle für alternative Betriebssysteme. Diese sind besonders für ältere Geräte interessant, bei denen die Hersteller den Support bereits eingestellt haben, die also keine offiziellen Updates mehr bekommen. Auf unserer DVD finden Sie Lineage OS Version 15 auf Basis von Android 8 „Oreo“ für verschiedene wichtige Smartphone-Modelle, darunter das Google Nexus 4 und 5, das Honor 5X, HTC One M7, das LG G3, das Motorola G und E, das Samsung Galaxy S2, S5 und S5 Mini sowie das Sony Xperia Z und Z3.

