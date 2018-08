Android: Uhr-App weckt nun mit Spotify-Songs

Google spendiert der Uhr-App in Android gemeinsam mit Spotify ein Update. Sie können sich mit Musik wecken lassen.

Android-Nutzer können sich über die Google-Uhr-App nun auch mit Spotify-Songs wecken lassen

Google hat seiner Uhr-App für Android (hier im Play Store erhältlich ) eine Integration von Spotify spendiert. Damit können sich Nutzer nun nicht nur mit einem Alarm-Ton, sondern auch mit einem der mehr als 35 Millionen Songs wecken lassen, die bei Spotify verfügbar sind.



Die neue Version der App “Google Uhr” können Nutzer mit ihrem Spotify Konto verknüpfen und dann im Tab “Wecker” einzelne Songs, Alben oder Playlists als ihren persönlichen Alarmton einstellen. Für die kostenlose, werbefinanzierte Version von Spotify ist die gleiche Funktion im Shuffle-Modus verfügbar.

Nachdem der Alarm ausgestellt wurde, können über die Option "Continue Playing" die Songs weitergehört werden. Außerdem bietet Spotify passend zum Aufstehen Playlists wie "Die Dusch Playlist" oder "Top of the Morning" an. Die Spotify-Integration für “Google Uhr” ist laut Google und Spotify ab sofort für alle mobile Android-Systeme verfügbar. Auf unserem Testgerät konnten wir die Funktion allerdings noch nicht ausprobieren. Es könnte also auch noch ein paar Stunden dauern, bis alle Nutzer die neue Version erhalten haben.