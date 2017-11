Android-Tablet: Preissenkung beim Google Pixel C

Das Google Pixel C in der Version mit 64 GB internem Speicher ist im Google Store aktuell schon ab 349 Euro erhältlich.

Vergrößern Google senkt den Preis des Pixel C. © Google

Google hat sein Android-Tablet Pixel C im Preis gesenkt. Im Google Store wird die Version mit 32 GB internem Speicher derzeit schon für 299 Euro gelistet. Auf Lager ist die Hardware aktuell jedoch leider nicht mehr. Die Ausführung mit 64 GB internem Speicher ist hingegen noch erhältlich. Sie kostet 349 Euro. Günstiger zu haben ist im Google Store auch die Pixel C Tastatur. Ihr Preis wurde von 169 auf 130 Euro gesenkt. Ob es sich um eine dauerhafte Preissenkung handelt und ab wann die 32-GB-Version des Pixel C wieder erhältlich sein wird, ist noch unklar.

Googles Pixel C wurde 2015 veröffentlicht. Damals schlug die kleinere Speicher-Version mit 499 Euro zu Buche. Für die 64-GB-Fassung wurden 599 Euro fällig. Obwohl das Pixel C bereits zwei Jahre alt ist, wird es von Google noch mit einem letzten Update auf Android 8.0 Oreo versorgt. Alternativ können Nutzer die Hardware auch mit Custom-ROMs auf dem aktuellen Stand halten.

Das Pixel C bietet ein IPS-Display im 10,2-Zoll-Format und einer Auflösung von 2.560 x 1.800 Pixeln. Im Aluminium-Gehäuse werkeln die Achtkern-CPU Tegra X1 von Nvidia sowie 3 GB Arbeitsspeicher. Was das Google Pixel C kann und für wen sich das Tablet eignet, klären wir in unserem ausführlichen Testbericht .