Android-Excellence-Gewinner: Google empfiehlt diese Android-Apps

Google stellt ab sofort besonders empfehlenswerte Android-Apps und Android-Spiele auf Google Play vor.

Ab sofort stellt das Redaktions-Team von Google Play ausgewählte Android-Apps und Android-Spiele vor, die eine besonders gute Benutzererfahrung liefern sollen. Diese als Android-Excellence-Gewinner bezeichnete App-Zusammenstellung finden Sie als neuen, untersten Eintrag auf der Seite Empfehlungen der Redaktion. Google will diese Liste der Android Excellence Gewinner alle drei Monate aktualisieren.

Anwendungen und Spiele

Unter den Android-Excellence-Gewinnern finden Sie zum Beispiel "CATS: Crash Arena Turbo Stars". Dabei handelt es sich um einen Kampfroboter-Baukasten, bei dem Ihre selbst geschaffenen Kampfmaschinen dann gegeneinander antreten. Ebenfalls auf der Liste befindet sich "Runtastic Laufen" – ein App, die Sie vielleicht schon zum Überwachen Ihrer Jogging-Runden verwenden. Mit "AliExpress Shopping App" hat es auch eine Shopping-App in die Auswahl geschafft. Weitere empfohlene Apps und Spiele sind unter anderem "Hitman Go", "Skyscanner", "Memrise: Sprachen lernen", "Lifesum: Gesunde Lifestyle-App", "Evernote", "Pocket Read it later" und der "Vivino-Wein-Scanner".

Für jeden Geschmack etwas

Die Zusammenstellung deckt also die unterschiedlichsten Interessensgebiete und Einsatzzwecke ab. Unter den Android-Excellence-Gewinnern finden Sie zudem sowohl bekannte Klassiker als auch relativ unbekannte Perlen. Wer neue Apps für seinen Androiden mit relativ wenig Aufwand entdecken will, für den dürfte sich ein vierteljährlicher Blick in diese Auswahl lohnen.