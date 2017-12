Android: Deals des Jahres im Play Store

Pünktlich zum bevorstehenden Weihnachtswochenende startet Google heute mehrere Sonderangebote im Play Store.

Google hat heute unter dem Motto „Deals des Jahres“ Sonderangebote für Apps, Spiele und Filme gestartet. So erwarten Spieler in Clash Royale und Clash of Clans mehrere Extras und Belohnungen. Vergünstigte Ingame-Items winken auch in Roblox, Pokémon Go, Golf Clash, Candy Crush, Dragon Ball Z Dokkan Battle und Lords Mobile.

50 Prozent Rabatt auf den Kauf von einem dreimonatigen Premium-Abo gewährt die TV-Streaming-App Zattoo. Im Rahmen des Festtagsangebots werden dafür pro Monat nur 5 Euro anstatt der bisherigen 9,99 Euro fällig. Das Abo verlängert sich automatisch nach jedem Monat und kostet ab dem vierten Monat 9,99 Euro. Die Kündigung ist jederzeit möglich. Ein Weihnachtsangebot gibt es auch vom Streaming-Dienst TuneIn. Der Anbieter gewährt 40 Prozent Rabatt auf ein Jahresabo.

Wer sich gerade nach einem neuen Musik-Streaming-Dienst umschaut, könnte bei Google Play Music fündig werden. Der Google Service kann vier Monate lang gratis getestet werden. Sparen können in der Weihnachtswoche auch Film-Fans. Google gewährt einen Gutschein für einen Leihfilm für nur 99 Cent. Das Angebot endet am 2. Januar 2018. Der Rabatt wird beim Bezahlen abgezogen und ist bis zum 14. Januar 2018 gültig.

