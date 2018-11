Android Auto: Musik-Suche und Messaging verbessert

Google bringt ein Update für Android Auto. Es soll die Suche nach Musiktiteln und die Nachrichten-Anzeige verbessern.

Vergrößern Die neue Musikvorschau in Android Auto 3.8. © Google

Google bringt mit Version 3.8 ein Update für Android Auto. Es soll die Suche nach passenden Musiktiteln und die Nachrichten-Anzeige verbessern. Zugleich soll damit die Ablenkungsgefahr für den Autofahrer durch Android Auto reduziert werden.

Bessere Musik-Suche: Die neuen Musik-Such-Funktionen stehen für Google Play Books, Google Play Music, iHeartRadio, Pocket Casts und Spotify zur Verfügung. Der Fahrer soll mit Android Auto 3.8 neue Künstler, Alben und Musik-Tracks schneller auswählen können. Da nun die Alben-Cover größer dargestellt werden und sich somit leichter mit dem Finger treffen lässt. Außerdem soll die Musikauswahl insgesamt leichter bedienbar werden. Die Musik-Suche per Sprachbefehl, die über den Google Assistant läuft, will Google ebenfalls verbessern. Der Fahrer soll nun den Google Assistant nach bestimmten Musik-Genres oder nach bestimmten Zeitabschnitten der Musikgeschichte suchen lassen können: "Ok Google, spiel Musik der 80er Jahre", ist ein Beispiel dafür.

Nachrichtenvorschau: Beim Messaging – zunächst mit Messages, Hangouts und WhatsApp - fügt Google ein neues Feature hinzu, das Textausschnitte (Snippets) in einer Vorschau anzeigt, die es über die gerade geöffnete App legt. Das passiert aber nur, wenn das Fahrzeug steht. Diese Überblend-Funktion müssen Sie zudem in den Einstellungen von Android Auto erst einschalten, um sie nutzen zu können. Damit will Google verhindern, dass Mitfahrer durch diese Vorschau-Funktionen versehentlich sensible Nachrichteninhalte zu Gesicht bekommen.

Vergrößern Vorschau von Nachrichten oben einblenden. © Android Auto

Außerdem erweitert Google den Messaging-Support durch Google Android auch auf MMS und RCS (Rich Communication Services). Das ist ein neuer Text-Messaging-Standard, der SMS ersetzen soll.

Google will das Update auf Android Auto 3.8 in den nächsten Tagen ausliefern.

