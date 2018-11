Android-9-Beta für Galaxy S9 und S9+ startet in Deutschland

Die Beta von Android 9 für Galaxy S9 und S9+ steht ab sofort auch in Deutschland zum Download bereit.

Vergrößern Das Galaxy S9 kann im Rahmen einer Beta mit Android 9 genutzt werden. © samsung.com

Bislang mussten sich Besitzer eines Samsung Galaxy S9 gedulden, während in anderen Ländern schon eine Beta von Android 9 für das Smartphone angeboten wurde. Nun steht die Android-Pie-Beta für das Galaxy S9 und S9+ auch hierzulande zur Verfügung . Wer sich Android 9 auf sein Gerät aufspielt, profitiert unter anderem von der neuen Oberfläche One UI. Diese wurde erst kürzlich in San Francisco vorgestellt, zeitgleich mit einem biegsamen Display namens Infinity Flex .

Die neue Bedienoberfläche One UI bietet einen neu strukturierten Bildschirm, auf dem sich Anwender wohl erst einmal zurechtfinden müssen. Zudem lässt sich ein Nachtmodus aktivieren, der die Augen bei Dunkelheit schonen soll. Dieser ist in anderen Android-Oberflächen schon Standard. Wer die Android-Pie-Beta für sein Galaxy S9 oder S9+ herunterladen möchte, findet diese in der Members-App von Samsung. Diese steht als kostenloser Download im Play Store oder bei den Galaxy Apps zur Verfügung. Nach einer Registrierung als Betatester lässt sich eine Suche nach Aktualisierungen in den Systemeinstellungen anstoßen. Danach erfolgt der Download der Beta für Android 9. Nach Angaben des Herstellers ist der Testlauf aber auf 10.000 Nutzer beschränkt. Interessierte Galaxy-Besitzer sollten sich also schnell für die Beta von Android 9 bewerben.

